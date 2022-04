Umfrage: Deutsche Firmen sollen keine Produkte mehr in Russland verkaufen

Ein Mann geht an einem geschlossenen H&M-Geschäft in einem Einkaufszentrum in St. Petersburg vorbei © Stringer/dpa

Laut einer Umfrage lehnt es eine knappe Mehrheit der Verbraucher in Deutschland ab, dass Firmen ihre Produkte weiter in Russland verkaufen - auch wenn sie damit nach eigenen Angaben Lieferanten aus Entwicklungsländern schützen wollen.

Berlin/Brüssel - Bei einer Erhebung des Meinungsforschungsinstituts YouGov gaben 53 Prozent der über 2200 Befragten an, einen weiteren Vertrieb in Russland abzulehnen, auch wenn er mit dem Schutz und der Aufrechterhaltung von Lieferketten in Entwicklungsländern begründet wird. Den Angaben vom Donnerstag zufolge befürworteten dies 27 Prozent. 20 Prozent machten keine Angabe. Viele deutsche Firmen ziehen sich angesichts des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine mit ihren Geschäften aus Russland zurück, aber nicht alle. Der Schokoladenhersteller Ritter Sport etwa begründete jüngst den weiteren Verkauf seiner Produkte in Russland damit, «Arbeitsplätze und auch die Lebensgrundlage von vielen Kakaobauernfamilien zu sichern». Sämtliche Investitionen in Russland sowie die Werbung seien aber gestoppt worden. Der Gewinn aus dem laufenden Russlandgeschäft werde an Hilfsorganisationen gespendet.

Ritter Sport hatte Kritik in sozialen Netzwerken geerntet, auch vom ukrainischen Botschafter in Deutschland, Andrij Melnyk. Russland ist für Ritter Sport nach Deutschland der wichtigste Absatzmarkt. Auch andere deutsche Unternehmen verkaufen weiter ihre Produkte in Russland, oft aber mit anderen Begründungen. Pharmakonzerne wie Bayer, Fresenius oder Merck haben auf die medizinische Versorgung der Zivilbevölkerung verwiesen. Die Großhandelskette Metro und der Konsumgüterkonzern Henkel betonten ihre Verantwortung gegenüber den russischen Mitarbeitern. Der Wirtschaftsberater des ukrainischen Präsidenten, Alexander Rodnyansky, hat zuletzt Metro, Bayer und Henkel aufgefordert, ihre Tätigkeit in Russland zu beenden.

EU-Außenbeauftragter hofft auf baldiges Öl-Embargo

Der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell hofft darauf, dass die EU möglichst bald auch den Import von Öl aus Russland einschränkt. Ein Öl-Embargo sei zwar nicht Teil des Sanktionspakets, über das die EU-Staaten derzeit berieten, sagte der Spanier am Donnerstag am Rande von Beratungen der Nato-Außenminister in Brüssel. Doch es werde Thema beim Treffen der EU-Außenminister am Montag sein. «Und früher oder später, ich hoffe früher, wird es passieren.» EU-Kommissionschefin von der Leyen hatte am Dienstag ein fünftes Paket mit Sanktionen gegen Russland vorgeschlagen, über das die EU-Staaten nun einstimmig entscheiden müssen. Es enthält unter anderem ein Importverbot für Kohle aus Russland. Er hoffe, dass das fünfte Paket an diesem Donnerstag von den EU-Botschaftern gebilligt und anschließend endgültig im schriftlichen Verfahren beschlossen werde, sagte Borrell. (dpa)