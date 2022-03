Umfrage: Fast die Hälfte der Deutschen für autofreie Sonntage

Teilen

Steigende Spritpreise © Dziemballa

Angesichts der Öl-Abhängigkeit von Russland ist fast die Hälfte der Bürger in Deutschland einer Umfrage zufolge für autofreie Sonntage.

Berlin - Fast die Hälfte der Bürger in Deutschland ist einer Umfrage zufolge angesichts der Öl-Abhängigkeit von Russland für autofreie Sonntage. 48 Prozent der Befragten bejahten die Frage, ob autofreie Sonntag eingeführt werden sollten, um den Bedarf an russischen Öl-Importen zu senken. Das ergab eine am Freitag vom Nachrichtensender Welt veröffentlichte Erhebung des Instituts Civey. 45 Prozent der 5072 Befragten waren dagegen, 7 Prozent waren unentschieden.

Einen Tank-Zuschuss zur Entlastung bei den hohen Spritpreisen hielt die Mehrheit (52 Prozent) von 5001 Befragten nicht für sinnvoll. 39 Prozent der Umfrage-Teilnehmer sprach sich dafür aus, 9 Prozent waren unentschieden. Bundesfinanzminister Christian Lindner hatte die Entlastung für Verbraucher Anfang der Woche wegen der hohen Spritpreise vorgeschlagen.

ADAC: Spritpreise sinken wieder in Deutschland

Die Spritpreise in Deutschland sinken wieder. Wie der ADAC am Freitag in München mitteilte, kostete ein Liter Diesel am Donnerstag durchschnittlich 2,211 Euro. Das waren 4 Cent weniger als am Vortag und 11 Cent weniger als vor einer Woche. Für Super E10 verlangten die Tankstellen im Schnitt noch 2,127 Euro - also 3 Cent weniger als am Vortag und 8 Cent weniger als zu Beginn der Woche.

Kraftstoffmarkt-Experte Jürgen Albrecht sagte, die Spritpreise entwickelten sich in die richtige Richtung. Dennoch sei Benzin massiv überteuert. Daran ändere auch der leichte Anstieg beim Ölpreis nichts. (dpa)