Umfrage: Junge Menschen nutzen wieder mehr Festnetz

Junge Menschen nutzen wieder häufiger das Festnetz (Symbolbild) © "AntonioGuillem" / IMAGO

Die Festnetz-Nutzung junger Menschen beim Telefonieren ist wieder deutlich angestiegen, wie eine aktuelle Umfrage zeigt.

Heidelberg in Deutschland - Wie das Vergleichsportal Verivox in Heidelberg am Dienstag mitteilte, telefonieren 70 Prozent der Befragten im Alter von 18 bis 29 Jahren zumindest gelegentlich über das Festnetz. Das sind zehn Prozent mehr als im Vorjahr.

Unter jungen Menschen gibt es zudem nicht nur insgesamt mehr Nutzerinnen und Nutzer, sie telefonieren auch öfter als 2021: 44 Prozent sprechen mindestens mehrmals pro Woche über den stationären Anschluss. Im Vorjahr taten dies 34 Prozent.



Die junge Generation setzt der Umfrage zufolge vor allem wegen günstiger Preise und stabiler Verbindungen auf das Festnetz. Etwa gaben 38 Prozent der Jüngeren an, dass sie keinen stationären Anschluss bräuchten, wenn das Handynetz stabil genug wäre.

Altersübergreifend telefonieren den Angaben zufolge aktuell 81 Prozent der Deutschen zu Hause über das Festnetz - im Vergleich zu 73 Prozent 2021. Als häufigster Nutzungsgrund (55 Prozent) wurde demnach genannt, dass der Anschluss im Internetvertrag enthalten sei und nichts extra koste. Über 46 Prozent der Befragten gaben an, ihren Anschluss zu behalten, weil sie darauf angerufen werden. 16 Prozent klagen altersübergreifend über schwachen Handyempfang.



Für die Online-Umfrage wurden im Mai 1040 Menschen im Alter von 18 bis 69 Jahren befragt. awe/pe