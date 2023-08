Umfrage: Startups nutzen im großen Stil KI und Datenanalyse

Künstliche Intelligenz (Symbolbild) © Christian Ohde/Imago

Einer Umfrage zufolge nutzen Startups in Deutschland häufiger als die Gesamtwirtschaft Datenanalyse und Künstliche Intelligenz.

Berlin in Deutschland - Laut einem am Montag vom Digitalverband Bitkom veröffentlichten Stimmungsbild nutzen 53 Prozent der Startups Big Data (Daten in großer Menge und Vielfalt) und Data Analytics. Rund die Hälfte - 49 Prozent - setzen Künstliche Intelligenz (KI) ein.

Bitkom erwartet einen weiteren Anstieg, da 39 Prozent der Startups die Einführung von KI planen oder diskutieren. Bei Big Data und Data Analytics seien es 31 Prozent.



Die Startups liegen der Befragung zufolge damit weit vor der Gesamtwirtschaft. Dort werde erst von 15 Prozent der Unternehmen KI genutzt, weitere 25 Prozent planten oder diskutierten den Einsatz. Datenanalysen setzen demnach bereits 39 Prozent der Gesamtwirtschaft ein, 37 Prozent denken über den Einsatz nach. Für die Umfrage befragte Bitkom Research 203 Tech-Startups, es handle sich um ein Stimmungsbild, das nicht repräsentativ ist. ran/ilo