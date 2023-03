Geplantes Verbrenner-Aus fällt bei Deutschen komplett durch

Von: Dennis Fischer

Die überwiegende Mehrheit der Deutschen ist gegen ein Verbrenner-Aus 2035. © Oliver Berg/dpa

Ab 2035 soll in der EU kein Neuwagen mehr mit einem Verbrennungsmotor fahren. Das lehnt laut einer Umfrage die Mehrheit der Deutschen ab.

Köln - Die Bürger in Deutschland lehnen ein Ende des Verbrennungsmotors im Jahr 2035 mit großer Mehrheit ab. Das ergab der Deutschland-Trend für das ARD-Morgenmagazin. Gut zwei Drittel (67 Prozent) sprachen sich gegen ein Ende des Verbrenners bei Neuwagen in zwölf Jahren aus. Jeder Vierte (25 Prozent) ist dagegen für ein Verbrenner-Aus.

Am größten sei die Zustimmung für das Ende des traditionellen Automotors noch bei jüngeren Wahlberechtigten bis 34 Jahren (33 Prozent) und Personen mit höheren Bildungsabschlüssen (34 Prozent), doch auch hier gab es den Angaben zufolge keine Mehrheit für das Verbrenner-Aus.

Grünen-Anhänger begrüßen EU-Pläne zum Verbrenner-Aus

Lediglich bei Anhängern der Grünen stieß der entsprechende Plan der EU mehrheitlich auf Zustimmung (69 Prozent). Wähler der anderen im Bundestag vertretenen Parteien missbilligen den Vorstoß teils sehr deutlich.

Das EU-Parlament hatte Mitte Februar für das endgültige Verbrenner-Aus gestimmt. Demnach dürfen in zwölf Jahren in Europa keine Pkw und Kleintransporter mehr neu zugelassen werden, die noch Kohlendioxid ausstoßen. In einem Zwischenschritt sollen die CO2-Emissionen von neu zugelassenen Pkw und leichten Nutzfahrzeugen bis 2030 um rund die Hälfte sinken.

FDP setzt auf E-Fuels

Der endgültige Beschluss für das Verbrenner-Aus auf Regierungsebene war eigentlich für Anfang März erwartet worden. Doch Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) hatte sein Veto eingelegt. Die FDP setzt sich dafür ein, dass Autos mit Otto- oder Dieselmotor auch nach 2035 noch neu zugelassen werden können, wenn sie synthetische Kraftstoffe tanken, sogenannte E-Fuels.