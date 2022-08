Umstellung auf Elektromobilität: Ford streicht 3000 Stellen

Ford-Logo © IMAGO/Norbert Neetz

Der US-Autobauer Ford plant die Streichung von 3000 Stellen streichen.

Dearborn in den USA - Betroffen seien vor allem Angestellte und Subunternehmer in den USA, Kanada und Indien, nicht aber Fabrikarbeiter, teilte der Konzern am Montag mit. Der Stellenabbau entspreche der schon seit einiger Zeit angekündigten Strategie und solle Ford "effizienter" machen, erklärte ein Sprecher.

Ford will sich künftig vor allem auf die Produktion von Elektrofahrzeugen konzentrieren. Bis zum Jahr 2026 will das Unternehmen 50 Milliarden Dollar (50 Milliarden Euro) in diesen Produktionszweig stecken. Im Gegenzug sollen die Ausgaben für die Herstellung von herkömmlichen Fahrzeugen um bis zu drei Milliarden Euro gekürzt werden.



US-Medien hatten bereits im Juli berichtet, dass Ford den Abbau von tausenden Stellen plane, die für die neue Strategie nicht mehr gebraucht würden. Weltweit beschäftigt der Konzern rund 182.000 Mitarbeiter. ans