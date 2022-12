Umstellung auf komplette Elektromobilität bis 2030: Mercedes-Benz stellt Weichen

Mercedes-Benz © D. Kerlekin/IMAGO

Mercedes-Benz die Weichen für die Produktion von Antrieben und Batterien in Deutschland und im Ausland.

Stuttgart in Deutschland - Die Fabriken in Kamenz und Brühl sowie der Standort Peking sollen 2024 mit der Produktion von Batterien für neue EQ-Modelle starten, wie der Autobauer am Mittwoch mitteilte. Vorbehaltlich der Unterstützung der Landesregierung in Thüringen ist außerdem der Aufbau einer Batteriefertigung in Kölleda geplant - dort werden im Moment noch Verbrennermotoren gefertigt.

Die Standorte Untertürkheim, Sebes in Rumänien sowie ebenfalls Peking beginnen dem Luxusautobauer zufolge ebenfalls 2024 mit der Fertigung elektrischer Antriebseinheiten. In Hamburg sollen ab dann elektrische Achsen gefertigt und montiert werden, im Werk in Berlin sollen „ab Mitte der Dekade“ Elektromotoren produziert werden.

Die neue Produktionsordnung sei auch das „Ergebnis konstruktiver Gespräche“ mit der Arbeitnehmervertretung, hieß es weiter. Mercedes will demnach einen „mittleren einstelligen Milliardenbetrag“ in den Ausbau der E-Mobilität investieren.

Mercedes will bis 2025 die Hälfte des Absatzes mit Plug-in-Hybriden und vollelektrischen Autos bestreiten. Bis 2030 will der Autobauer vollelektrisch werden - „überall dort, wo es die Marktbedingungen zulassen“. hcy/pe