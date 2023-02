Zugunsten der Umwelt: Özdemir begrüßt Sortimentsumstellungen im Handel

Im Lebensmitteleinzelhandel findet aktuell ein großer Wandel statt. © Sascha Steinach / IMAGO

Bundesernährungsminister Cem Özdemir begrüßt Umstellungen zu Fleisch mit besserem Ursprung und pflanzlichen Produkten.

Berlin - Bundesernährungsminister Cem Özdemir hat angekündigte Umstellungen im deutschlandweiten Handel hin zu Fleischwaren aus besserer Tierhaltung und mehr pflanzlichen Produkten begrüßt. Der Fleischkonsum sinke beständig, gleichzeitig wollten Verbraucherinnen und Verbraucher, dass Tiere besser gehalten werden, sagte der Grünen-Politiker am Donnerstag. «Darauf zu reagieren, ist Marktwirtschaft, nix anderes.»

Die Discounter Aldi Nord und Aldi Süd wollen bis 2030 nun auch ihr Sortiment bei gekühlten Fleisch- und Wurstwaren voll auf die beiden höchsten Tierhaltungsformen umstellen. Damit werde dies auf Produkte wie Salami, Kochschinken, Wiener Würstchen oder Bacon ausgeweitet, teilten die Unternehmen mit. Für frisches Fleisch war eine solche Umstellung auf die Stufen 3 und 4 schon 2021 angekündigt worden. Das bezieht sich auf eine vierstufige Haltungskennzeichnung des Handels, die bei Stufe 1 mit dem gesetzlichen deutschen Mindeststandard beginnt.

Özdemir sagte, der Lebensmitteleinzelhandel sende ein wichtiges Signal an die Landwirtinnen und Landwirte, dass die Nachfrage nach Produkten aus tiergerechterer Haltung steige und sich damit Geld verdienen lasse. Dies gebe deutschlandweit heimischen Höfen eine planungssichere Perspektive. Der Markt verändere sich. «Wer jetzt so tut, als könne alles so bleiben, wie es ist, setzt die Tierhaltung in Deutschland, viele Höfe, an denen Familien hängen, aufs Spiel.»

Özdemir verwies auf die geplante Förderung zum Umbau der Tierhaltung und das vorgesehene staatliche Tierhaltungslogo, das in diesem Jahr zunächst mit Schweinefleisch starten soll. Er begrüßte außerdem Ankündigungen aus dem Handel zu mehr pflanzlichen Produkten. Dies sei auch eine Reaktion auf geändertes Verbraucherverhalten. Der Discounter Lidl mit Hauptsitz in Neckarsulm hatte angekündigt, den Anteil pflanzenbasierter Proteinquellen bis 2025 zu erhöhen, auch mit mehr veganen Produkten. (dpa)