Umweltbundesamt sieht Holz-Förderung im Heizungsgesetz höchst kritisch

Brennholz (Symbolbild) © Silas Stein/IMAGO

Das Umweltbundesamt (UBA) kritisiert die Förderung von Holz im umstrittenen Heizungsgesetz.

Dessau-Roßlau in Deutschland - Die Politik sollte den Einsatz von Holz als Brennstoff einschränken, anstatt ihn zu fördern, sagte der UBA-Experte für Luftqualität, Marcel Langner, der „Neuen Osnabrücker Zeitung“ vom Freitag. Insbesondere für Neubauten gebe es „deutlich umweltfreundlichere, gesündere und kostengünstigere Alternativen“ als Holz- oder Pelletheizungen.

Im ursprünglichen Entwurf für die Reform des Gebäudeenergiegesetzes wurde Holz nur unter Auflagen als umweltfreundliche Alternative zu fossilen Brennstoffen wie Öl und Gas eingestuft. Für Neubauten war zudem ein weitgehendes Verbot des Einbaus neuer Pelletheizungen vorgesehen. Das Bundeswirtschaftsministerium hatte dabei vor allem auf die begrenzte Verfügbarkeit des Rohstoffes Holz verwiesen.



Insbesondere die FDP dringt jedoch auf einen „technologieoffenen“ Ansatz - Holz als nachwachsender Rohstoff könne da nicht ausgeschlossen werden - und setzte sich bislang damit durch. Nach derzeitigem Stand der Verhandlungen rund um das Gesetz wäre der Einbau von Holzheizungen weitgehend ohne Einschränkungen erlaubt und könnte auch gefördert werden.

Langner rechnet deshalb mit einem deutlichen Anstieg des Einsatzes von Holz zum Heizen und einer entsprechend höheren Feinstaubbelastung. „Wir erwarten, dass die deutschen Feinstaub-Emissionen um mindestens fünf Prozent ansteigen werden“, sagte er der „NOZ“. Auch die Klimabilanz von Brennholz ist gemischt: Zwar gelten Holzheizungen vielfach als klimaneutral, dies gilt jedoch nur, wenn ebenso viel Holz nachwächst, wie verbrannt wird. pe/cne

Unionsfraktion erneuert Kritik an parlamentarischem Verfahren zum Heizungsgesetz

Die Unionsfraktion erneuert ihre Kritik am parlamentarischen Verfahren rund um das umstrittene Heizungsgesetz. „Die Ampel narrt das Parlament und täuscht die Öffentlichkeit“, sagte Fraktionsvize Jens Spahn (CDU) der „Süddeutschen Zeitung“ vom Freitag. Er beklagte, dass den Abgeordneten am Donnerstagnachmittag kein finaler Gesetzentwurf vorlag. Dieser war auch am Freitagmorgen noch nicht veröffentlicht.



Zum Gebäudeenergiegesetz (GEG) soll es eigentlich am Montagnachmittag eine zweite Anhörung mit Expertinnen und Experten im Bundestagsausschuss für Klimaschutz und Energie geben - auf Grundlage der zuletzt von den Koalitionsfraktionen vereinbarten Änderungen. Die Veröffentlichung des überarbeiteten Gesetzentwurfs war für Donnerstag oder Freitag dieser Woche angekündigt worden. Nächste Woche soll der Bundestag darüber abstimmen.



All das sei „kein seriöses Verfahren“, urteilte Spahn. Die ‚Ampel‘ solle „über den Sommer sauber einen neuen Gesetzentwurf erarbeiten und dann im Bundestag beraten“, forderte er. Selbst wenn der Gesetzentwurf doch noch vor dem Wochenende vorgelegt werde, heile dies „das bisherige Chaos nicht“.



Der Klimaschutzexperte der Unionsfraktion, Andreas Jung (CDU), bezeichnete das Vorgehen der Koalition beim GEG in der „Süddeutschen Zeitung“ als „absurdes Theater“. Das fertige Gesetz solle „erst kurz vor knapp aus den Hinterzimmern der Ampel ins Parlament fallen“. So werde „die Herzkammer unserer Demokratie beschädigt“. cne/bk