Umweltverbände: Neuer Entwurf für Heizungsgesetz nicht ausreichend

Viviane Raddatz © Jürgen Heinrich/IMAGO

Klima- und Umweltschutzverbände haben scharfe Kritik am neuen Entwurf des umstrittenen Heizungsgesetzes geäußert.

Berlin in Deutschland - „Das GEG in seiner jetzigen Form liefert für den Klimaschutz weder die richtigen Maßnahmen noch die nötige Geschwindigkeit“, erklärte Viviane Raddatz vom WWF Deutschland am Montag. Der neue Entwurf mache „die Einhaltung der Pariser Klimaschutzziele unmöglich“, erklärte die Deutsche Umwelthilfe (DUH). Auch der BUND klagte, die Klimaziele werde Deutschland weiter verfehlen.

„Wenn auf Jahre weiter Gas-, Holz- und sogar Ölheizungen eingebaut werden dürfen, ist eine zeitnahe Wärmewende nicht zu schaffen“, erklärte WWF-Expertin Raddatz weiter. Es brauche stattdessen „strenge Anforderungen an diese Arten des Heizens“.



BUND-Chef Olaf Bandt kritisierte, das Heizungsgesetz setze zu sehr auf eine falsch verstandene Technologieoffenheit wie etwa bei der Scheinlösung „Wasserstoff-Ready Heizungen“ und der Müllverbrennung. Dazu gesellten sich noch der bedingungslos erlaubte Einsatz von Holz als Brennstoff in allen Gebäuden und der drohende Hochlauf von Biogas. Auch Effizienzvorgaben wurden geschwächt statt gestärkt. „Diese Einigungen sind ökologisch fahrlässig.“



Die Fraktionen der Ampel-Parteien hatten in der vergangenen Woche ihren monatelangen Streit über die genaue Ausgestaltung des GEG beigelegt und weitreichende Änderungen am ursprünglich von der Bundesregierung verabschiedeten Entwurf vereinbart. Insbesondere sollen die Klimaschutzvorgaben für den Einbau von Heizungen in den meisten Fällen erst deutlich später gelten, wenn die Kommunen Wärmeplanungen etwa zum Bau von Fernwärme- und Wasserstoffnetzen vorgelegt haben.



Gasheizungen können unter Verweis auf die mögliche spätere Umstellung auf Wasserstoff oder Biogas noch lange eingebaut werden. Auch der Einbau von Ölheizungen ist so in vielen Fällen noch Jahre lang möglich. Dies bedeute „auf Jahrzehnte hohe Emissionen im Gebäudesektor“, kritisierte die DUH. Der Umstieg auf Wasserstoff oder Biomethan sei „Scheinlösung“, da diese Gase „in äußerst begrenzten Mengen“ und zu hohen Preisen zur Verfügung stünden. pe/ilo