UN-Sicherheitsrat steht vor der Entscheidung über die Zukunft der Mission in Mali

Teilen

Der UN-Sicherheitsrat berät sich. © IMAGO/Jakub Porzycki

Es wird erwartet, dass der UN-Sicherheitsrat noch am Freitag darüber berät, wie es mit der Mission im westafrikanischen Mali weitergeht.

Bamako/New York - Der UN-Sicherheitsrat will sich voraussichtlich noch am Freitag mit der Zukunft der Mission im westafrikanischen Mali beschäftigen. Laut Plan war der Beginn der Sitzung in New York für 17.00 Uhr (MESZ) vorgesehen. Abgestimmt werden soll dann über eine Resolution, mit der die seit 2013 bestehende Mission, an der auch die Bundeswehr beteiligt ist, nach einer Übergangsfrist von sechs Monaten zum Jahresende beendet werden soll.

Das Mandat der Mission lief am Freitag aus. Malis Militärregierung hatte Mitte Juni den Abzug aller rund 12 000 UN-Friedenssoldaten gefordert. Die Vereinten Nationen sind bei Friedensmissionen auf das Einverständnis des jeweiligen Landes angewiesen. Deutschland hatte bereits ein Ende der Beteiligung an dem Einsatz beschlossen. (dpa)