Union sieht Stromimporte als Zeichen der „krachend gescheiterten“ Energiepolitik der Ampel

Von: Bettina Menzel

Deutschland importiert wegen der günstigen Preise Strom aus dem Ausland. Die Opposition sieht darin den Beweis für die gescheiterte Energiepolitik der Ampel.

Berlin – Deutschland importiert derzeit mehr Strom als es ausführt. Das liegt aus Sicht der CDU und CSU an der Abschaltung der letzten drei Atomkraftwerke Mitte April – und ist laut Opposition ein Zeichen der „krachend gescheiterten“ Energiepolitik der Ampel-Koalition. Das Wirtschaftsministerium hält diese Schlussfolgerung für „vereinfachend und irreführend“, die Preise im Ausland seien derzeit schlicht günstiger.

Wirtschaftsministerium über Stromversorgung in Deutschland: Im Sommer Import, im Winter Export

Deutschland war im ersten Quartal „großer Nettoexporteur“ und ist momentan „kurzzeitig Nettoimporteur“, wie die FAZ unter Berufung auf eine Sprecherin des Bundeswirtschaftsministeriums am Montag berichtete. Im Winter exportiere die Bundesrepublik normalerweise Strom, im Sommer importiere man die Elektrizität. Die Einfuhr von Elektrizität seit dem 16. April sei nicht auf fehlende eigene Erzeugungskapazitäten zurückzuführen, sondern darauf, dass es kostengünstiger war, Strom zu importieren, so die Sprecherin. Eigene Quellen aus Gas und Kohle wären teurer und umweltschädlicher gewesen, hieß es.

In den ersten 163 Tagen des laufenden Jahres bis zum 12. Juni sei an 70 Tagen (43 Prozent der Fälle) netto Elektrizität importiert worden, lautete die Antwort des Staatssekretärs Philipp Nimmermann auf eine Anfrage an das Bundeswirtschaftsministerium zum Stromaußenhandel, die der FAZ vorlag. Vom 1. Januar bis zum 16. April betrug dieser Wert nur noch 22 Prozent, wodurch die Union zu der Schlussfolgerung kam, dass Deutschland nach dem Ausstieg aus der Kernenergie an 47 von 57 Tagen Elektrizität aus dem Ausland einkaufe.

Der Strom werde im EU-Binnenmarkt dort produziert, wo er am günstigsten sei, was sowohl Unternehmen als auch Privathaushalten zugutekomme, argumentierte hingegen die Ministeriumssprecherin. Abhängig seien die momentan im Ausland günstigeren Preise für Elektrizität auch von saisonalen Schwankungen und derzeit fallenden Gaspreisen. „Es ist aus unserer Einschätzung stark vereinfachend und irreführend, die Stromimporte seit dem 16. April allein mit dem Abschalten der drei verbliebenen Kernkraftwerke zu begründen“, so die Sprecherin weiter.

Union nach Antwort des Wirtschaftsministeriums: Ampel-Energiepolitik „krachend gescheitert“

Die Union kritisiert den Ausstieg aus der Atomkraft seit langem und sieht die Zahlen zu den Stromimporten nun als Beleg ihrer Sichtweise. Die Energiepolitik der Regierung sei „krachend gescheitert“, da Deutschland keinen Strom mehr zu wettbewerbsfähigen Preisen produzieren könne, sagte Stefan Müller, der Parlamentarische Geschäftsführer der CSU im Bundestag, dazu der FAZ. Der Ausstieg aus der Atomenergie sei ein „teurer Fehler“.

Nimmermann hingegen betonte, über die Richtung des Handels würden nur die relativen Kostenunterschiede bestimmen. Ähnlich äußerte sich auch der Staatssekretär Giegold im Mai. Angebot und Nachfrage seien „ein gesamteuropäisches Zusammenspiel. Strom wird im europäischen Verbund dort erzeugt, wo dies am günstigsten möglich ist.“ Deutschland und die anderen europäischen Länder können so wechselseitig von den jeweils günstigsten Erzeugungsbedingungen profitieren, so Giegold weiter.

Der Anteil von Atomstrom hatte Ende vergangenen Jahres einer Recherche des Frauenhofer Instituts zufolge hierzulande nur bei rund 6,7 Prozent gelegen, erneuerbare Energien trugen deutlich mehr zur Stromerzeugung bei. Nach der Abschaltung der Atomkraftwerke habe „Strom aus Wind und Sonne die Lücke geschlossen“, sagte Klaus Müller, der Chef der Bundesnetzagentur im Interview mit Merkur.de von IPPEN.MEDIA.