Union fordert Habeck auf, Plan für Totalausfall von Nord Stream 1 vorzubereiten

Herunterfahren von Nord Stream 1 wegen Wartungsarbeiten

Die Union verlangt von Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne), Deutschland auf einen Totalausfall der Pipeline Nord Stream 1 vorzubereiten.

Berlin in Deutschland - "Unternehmen und Bürger erwarten zu Recht einen Plan der Regierung, was konkret im Ernstfall passiert", sagte Unionsfraktionsvize Jens Spahn den Zeitungen der Mediengruppe Bayern (Montagausgaben). "Solange dieser Plan fehlt, vergrößern die täglichen Warnungen des Wirtschaftsministers nur die Unsicherheit."

Am Montag wird die Pipeline Nord Stream 1 wegen regulärer Wartungsarbeiten heruntergefahren. Die Bundesregierung rechnet mit rund zehntägigen Arbeiten. Die Bundesnetzagentur und auch das Wirtschaftsministerium äußerten aber zuletzt Zweifel daran, dass Russland danach die Gaslieferungen wieder aufnimmt.



Die Union fordert, die drei noch laufenden Kernkraftwerke am Netz zu lassen, die Ende des Jahres abgeschaltet werden sollen. "Die Grünen müssen ihre ideologische Fundamentalverweigerung gegen die Kernenergie jetzt im Sinne unseres Landes aufgeben", sagte Hamburgs CDU-Chef Christoph Ploß den Zeitungen der Mediengruppe Bayern.



Linken-Fraktionschef Dietmar Bartsch forderte für den Mangel-Fall weitere Entlastungsschritte: "Kühler Kopf statt zittrige Hand am Panikknopf bei den politisch Verantwortlichen ist dringend notwendig", sagte er den Zeitungen. "Wir brauchen ein wirksames drittes Entlastungspaket." Er erwarte "weniger hektische Wortmeldungen, dafür konkretes Handeln".



Habeck hatte am Wochenende die Bürgerinnen und Bürger auf schwere Zeiten eingestimmt. Er warnte im Deutschlandfunk vor einem "politischen Albtraum-Szenario", wenn der Staat im akuten Krisenfall die Zuteilung von Gas steuern müsste. Dies werde "Deutschland vor eine Zerreißprobe stellen".

SPD-Fraktionsvize Matthias Miersch verteidigte den Wirtschaftsminister: Er finde es richtig, die Menschen zu sensibilisieren und aufzuklären, sagte er den Zeitungen der Mediengruppe Bayern. Entscheidend sei aber, dass die Politik jetzt handele. "Dazu gehört zum Beispiel die Steuerung der Kraftwerke einschließlich der Reserve von Kohlekraftwerken. Dazu gehört aber auch die Gewährleistung von Solidarität mit den Schwächeren."



FDP-Vize Wolfgang Kubicki appellierte an die Bundesregierung, auch auf Gasförderung in Deutschland zu setzen. "Wir sollten ernsthaft alle denkbaren Optionen überprüfen, die zur energiepolitischen Diversifizierung beitragen beziehungsweise die uns möglichst unabhängig von außenpolitischen Einwirkungen machen", sagte er den Zeitungen der Funke Mediengruppe. "Hierzu zählt auch, dass wir die Gasförderung in Deutschland in die Überlegungen einbeziehen und im Zweifel schnell umsetzen." Auch der Weiterbetrieb der Kernkraftwerke dürfe kein Tabu sein. mt/pe

Siemens will reparierte Turbine für Nord Stream 1 schnellstmöglich installieren



Siemens will die von Kanada freigegebene Turbine für die Gaspipeline Nord Stream 1 so schnell wie möglich in Russland installieren. "Unser Ziel ist es, die Turbine so schnell wie möglich zu ihrem Einsatzort zu transportieren", erklärte ein Unternehmenssprecher am Sonntag. Die kanadische Regierung hatte am Samstag eine zeitlich befristete Sondergenehmigung für die Ausfuhr erteilt, die wegen der Sanktionen gegen Russland infolge des Ukraine-Kriegs erforderlich war.



Die politische Entscheidung Kanadas sei für die Ausfuhrgenehmigung der Turbine "ein notwendiger und wichtiger erster Schritt", erklärte der Siemens-Sprecher. Aktuell arbeiteten die Experten des Unternehmens "mit Hochdruck an allen weiteren formalen Genehmigungen und der Logistik". Dabei handele es sich unter anderem um Vorgänge, die der Export- und Importkontrolle unterliegen.



Russland hatte den Ausfall einer Turbine Mitte Juni als einen Grund für die Drosselung seiner Gaslieferungen über die Nord-Stream-Pipeline angeführt. Die Bundesregierung zweifelte diese Argumentation an.



Berlin hatte sich in den vergangenen Wochen bei Kanada intensiv um die Freigabe der Turbinen bemüht. Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) hatte der kanadischen Regierung vorgeschlagen, die Turbine an Deutschland zu liefern, wenn das die Entscheidung rechtlich einfacher mache. ck/pe