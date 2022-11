Union kritisiert „Winterlücke bei der Gaspreisbremse“

Thorsten Frei © IMAGO/Frederic Kern

Die Unionsfraktion hat nach dem Bund-Länder-Gipfel zur Energiekrise die Entlastungslücke bei Gaspreisbremse kritisiert.

Berlin in Deutschland - „Es ist sehr bedauerlich, dass die Winterlücke bei der Gaspreisbremse nicht geschlossen wurde“, sagte der parlamentarische Geschäftsführer der Fraktion, Thorsten Frei (CDU), der „Rheinischen Post“ (Donnerstagausgabe). „Die Zögerlichkeit der Ampel bezahlen die Bürger nun mit großem Wohlstandsverlust, und viele Unternehmen sind von der Insolvenz bedroht.“

Die Länder hatten bei ihrem Treffen mit Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) am Mittwoch laut dem nordrhein-westfälischen Ministerpräsidenten Hendrik Wüst (CDU) einstimmig dafür plädiert, dass die Gaspreisbremse früher als im März kommt. Scholz habe versprochen, dies zu prüfen. Nach dem Beschlusspapier des Treffens strebt die Bundesregierung eine „Rückwirkung zum 1. Februar 2023“ an.

SPD-Chefin Saskia Esken verteidigte die Beschlüsse. „Mit den jetzt beschlossenen Maßnahmen werden wir gut durch den Winter kommen“, sagte sie den Zeitungen der Funke-Mediengruppe. Die Einigung der Bund-Länder-Konferenz sei „ein deutliches Signal an alle Bürgerinnen und Bürger. Wir lassen niemanden alleine“.



Die Grünen-Fraktionsvorsitzende Britta Haßelmann sprach von einem „guten Signal für die Menschen in unserem Land (...) Bund und Länder ziehen an einem Strang und machen den Weg frei für Entlastungen der Bürgerinnen und Bürger und der Wirtschaft.“ Haßelmann begrüßte in einer Erklärung, dass auch Härtefallregelungen für Kulturbetriebe, soziale Träger, Bildungs- und Forschungseinrichtungen sowie Krankenhäuser und Pflegeeinrichtungen beschlossen wurden. „Die hohen Energiekosten sind auch für viele soziale und kulturelle Einrichtungen eine drückende Last und bedrohen den gesellschaftlichen Zusammenhalt.“



Linken-Fraktionschef Dietmar Bartsch kritisierte die Vereinbarung zum bundesweiten 49-Euro-Ticket im Nahverkehr als unzureichend. „Viele einkommensschwache Menschen werden sich dieses Ticket nicht leisten können“, sagte er den Funke-Zeitungen. „Auch Pendler in ländlichen Gebieten haben wenig davon.“ Die vom Bund gestellte Milliarde für Erhalt und Ausbau des Nahverkehrs sei „nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Hier wäre ein ‚Wumms‘ notwendig gewesen.“



Unions-Fraktionsgeschäftsführer Frei forderte, die Menschen im ländlichen Raum dürften nicht vergessen werden. „Was nützt ein Fahrschein, den am Ende alle bezahlen, wenn nur selten mal ein Bus vorbeikommt?“, sagte er der „Rheinischen Post“. „Hier muss die Ampel schnell Antworten liefern.“ mt/se