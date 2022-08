Unionsfraktion fordert schnelle Entscheidung über längeren Betrieb der Akw

Teilen

Thorsten Frei © IMAGO/Frederic Kern

Die Unionsfraktion dringt auf zügige Entscheidungen bezüglich der Zukunft der in Deutschland verbliebenen aktiven Atomkraftwerke.

Berlin in Deutschland - "Wir können nicht bis September warten" für den Start eines entsprechenden Gesetzgebungsverfahrens, sagte Parlamentsgeschäftsführer Thorsten Frei (CDU) am Freitag in Berlin. Seine Fraktion stehe "jederzeit" bereit für eine Sondersitzung des Parlaments. Die nächste Sitzungswoche nach der parlamentarischen Sommerpause ist bisher für Anfang September geplant.

CDU und CSU sind wegen der angespannten Lage auf den Energiemärkten dafür, das eigentlich für den 31. Dezember geplante endgültige Abschalten der letzten drei deutschen Atommeiler zu verschieben. Sie wollen mindestens einen sogenannten Streckbetrieb, also einen möglichst langen Weiterbetrieb mit den vorhandenen Brennstäben, lieber aber noch die Beschaffung neuer Brennstäbe und eine Laufzeitverlängerung bis ins Jahr 2024 hinein. In der Ampel-Koalition ist das Thema umstritten.

Selbst wenn es nur um den Streckbetrieb gehen solle - "das kann man nicht an Weihnachten entscheiden", mahnte Frei. Auch die Betreiberfirmen der Akw bräuchten ein "klares Signal".

Frei plädierte für den Kauf neuer Brennstäbe, damit die Kraftwerke bis 2024 laufen können. Im Winter 2023/24 könne nämlich die Lage durchaus schwieriger sein als jetzt, argumentierte er. Frei verwies dabei auf die deutlich zurückgegangenen Gaslieferungen aus Russland - nach dem bevorstehenden Winter könnten daher die deutschen Gasspeicher womöglich recht leer sein und nicht schnell genug wieder gefüllt werden.



Kritiker eines Weiterbetriebs der Akw führen an, dass die Kraftwerke zuletzt lediglich sechs Prozent des deutschen Strombedarfs deckten. Außerdem würde bei einer Laufzeitverlängerung zusätzlicher Atommüll entstehen. Die Kraftwerke wurden zudem wegen des beschlossenen Ausstiegs in den vergangenen Jahren nicht so eingehend auf Sicherheitsprobleme überprüft wie sonst üblich. cne/cha