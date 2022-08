Uniper: Steinkohlekraftwerk Heyden 4 soll ab Montag wieder laufen

Das Firmenlogo in der Konzernzentrale des Energieversorgers Uniper © IMAGO/Dwi Anoraganingrum

Uniper bringt das Steinkohlekraftwerk Heyden 4 in Petershagen befristet zurück ans Netz.

Düsseldorf in Deutschland - Ab Montag bis voraussichtlich Ende April 2023 werde das Kraftwerk wieder laufen und so "zur Sicherstellung der Stromversorgung in Deutschland" beitragen, teilte Uniper am Montag mit. Die Bundesregierung hatte Mitte Juli beschlossen, mit Steinkohle oder Öl betriebene Kraftwerke in Reserve wieder den Betrieb zu erlauben, um so Erdgas einzusparen.

Heyden 4 ist seit Mitte 2021 Reserve-Kraftwerk, produziert also aktuell keinen Strom. Der Betrieb ab Montag könnte laut Uniper nur eingeschränkt möglich sein, weil nicht genug Kohle per Eisenbahn zum Kraftwerk transportiert werden könnte.



Das Steinkohlekraftwerk könnte laut Unternehmen auch über den April hinaus laufen. Sollten etwa die Fristen des Ersatzkraftwerkebereithaltungsgesetzes verlängert werden, könnte Heyden 4 "ein weiteres Jahr im Markt bleiben", erklärte Uniper. ilo/pw