Der Untergang der Credit Suisse: Eine Herausforderung, aber keine Katastrophe

Von: Georg Anastasiadis

Ein Kommentar von Georg Anastasiadis, Chefredakteur des Münchner Merkur. © Fabrice Coffrini/AFP/Klaus Haag

Das Drehbuch für den Kollaps der Credit Suisse hat das Management der Traditionsbank selbst geschrieben. Die Pleite trifft Mitarbeiter und Aktionäre hart, während die Manager noch im Untergang verbissen um ihre letzten Boni kämpfen. Ein Kommentar von Georg Anastasiadis.

Der Untergang der Schweizer Bank-Gigantin Credit Suisse ist für die globalen Finanzmärkte eine Herausforderung, aber keine Katastrophe. Das ist es nur für ihre Mitarbeiter. Und für die Aktionäre, aber die sind an ihrem Unglück selber schuld. Denn das Drehbuch für den Kollaps der Traditionsbank hat das Management, offenbar weitgehend unbehelligt vom Aufsichtsrat, selbst geschrieben: Seit 2013 hat die Bank drei Milliarden Franken Verlust erwirtschaftet, aber 30 Milliarden an Boni ausgeschüttet. Diese Gier ist unausrottbar – selbst jetzt noch, in den letzten Lebensminuten der Credit Suisse, kämpfen die Manager verbissen um ihre letzten Boni.

300 Milliarden Dollar musste US-Notenbank Fed letzte Woche in den Finanzsektor pumpen

Schlechte Unternehmensführung mag in guten Zeiten zum Überleben reichen – aber nicht, wenn das Umfeld so widrig wird wie jetzt gerade. Die seit einem knappen Jahr rasant gestiegenen Leitzinsen setzen die Branche unter enormen Stress. Das merken auch die Amerikaner. Mit der Schließung von SVB und Signature Bank, die als mittelgroße Geldhäuser weniger reguliert waren, erlebten die USA zuletzt die zweit- und drittgrößten Bankenzusammenbrüche nach dem Lehman-Fiasko. 300 Milliarden Dollar musste die US-Notenbank Fed letzte Woche zur Rettung der Branche in den Finanzsektor pumpen – das zeigt eindrucksvoll die Dramatik. Ein großer Teil der Liquidität, die die Fed der Wirtschaft zur Zähmung der Inflation zuletzt entzogen hatte, floss damit zurück in den Markt.

Das heißt: Die Zinswende ist zu Ende. Allenfalls einen allerletzten kleinen Zinsschritt nach oben kann sich die Fed morgen noch erlauben, dann ist Schluss. Bankenkrise und drohende Rezession wirken preisdämpfend und sollten den Notenbanken bei der Inflationsbekämpfung einen Teil ihrer Arbeit abnehmen. Für Häuslebauer und Besitzer von Aktien, besonders aus dem lange gebeutelten Technologiesektor, ist das eine gute Nachricht. Für Sparer nicht so sehr. Aber die Zeiten, in denen man risikolos Zinsen aufs Festgeldkonto kassieren konnte, sind schon länger vorbei – und sie werden wohl auch nicht wiederkommen. Wer heute Rendite erwirtschaften will, darf um den Aktienmarkt keinen großen Bogen mehr machen.

