Unternehmen in Deutschland arbeiten selten mit Startups zusammen

Umfrage

Laut einer Umfrage kooperieren große Unternehmen mit Marktzugang nur selten mit jungen Unternehmen, auch wenn diese oft mit der neuesten Technik punkten könnten.

Berlin in Deutschland - 71 Prozent der deutschen Unternehmen ab 20 Mitarbeitenden arbeiten in keiner Form mit Startups zusammen, wie die Umfrage im Auftrag des Digitalverbands Bitkom zeigt. Gründe für die fehlenden Kooperationen sind der Mangel an Zeit, Geld und Kontakten.

Insbesondere für mittelständische Unternehmen sei es lohnenswert, über Startups Zugang zu neuen Technologien zu bekommen, erklärte Bitkom-Präsident Achim Berg am Montag. "Aktiv auf Gründerinnen und Gründer zuzugehen und den Austausch zu suchen, kann dem eigenen Unternehmen starke Wettbewerbsvorteile verschaffen".



Häufigster Grund für ausbleibende Zusammenarbeit ist laut Umfrage Mangel an Zeit: Dies gaben 47 Prozent der befragten Unternehmen an. 44 Prozent sagten, es mangele an den nötigen finanziellen Mitteln, 42 Prozent beklagten fehlende Kontakte zu Jungunternehmen. Gut jedes dritte Unternehmen gab aber auch an, kein für die Zusammenarbeit mit Startups geeignetes Projekt zu haben. 30 Prozent erklärten, grundsätzlich keinen Mehrwert in einer Kooperation mit Startups erkennen zu können.

An der Umfrage beteiligten sich rund 600 Unternehmen ab 20 Mitarbeitenden. fho/ilo