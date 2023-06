UnternehmerTUM: Jede Woche ein neues Start-up

Chef der UnternehmerTUM: Vor über 20 Jahren gründete Helmut Schönenberger gemeinsam mit BMW-Großaktionärin Susanne Klatten die Münchner Start-up-Fabrik. © Oliver Bodmer

München ist seit diesem Jahr Deutschlands Gründerhauptstadt. Hinter dem Erfolg steckt auch ein Mann namens Helmut Schönenberger: Vor über 20 Jahren schuf er mit BMW-Erbin Susanne Klatten die UnternehmerTUM – heute das größte Gründerzentrum in Europa.

München – Dass verbeamtete Professoren junge Menschen zu Firmengründern machen sollten, kam BMW-Erbin Susanne Klatten offenbar widersprüchlich vor. Im Umfeld der Technischen Universität München (TUM) sollte vor über 20 Jahren ein Zentrum für Firmengründer entstehen, ein junger Mann namens Helmut Schönenberger wollte die Start-up-Kultur des Silicon Valley nach Bayern holen.

„Aber als wir in einen Dialog mit Frau Klatten kamen, sagte sie sinngemäß: ,Wenn ihr wirklich Unternehmertum vermitteln wollt, dann kann es nicht sein, dass ihr bayerische Staatsbeamte seid und jungen Leuten erklärt, wie Selbstständigkeit geht‘“, erinnert sich Schönenberger. Die Lösung: Die Start-up-Fabrik sollte als GmbH selbst ein Unternehmen werden. Oder wie Schönenberger es formuliert: „Wir sind heute eine Firma, die das lebt, was sie predigt.“

UnternehmerTUM heißt die Firma, die letzten drei Großbuchstaben markieren die Nähe zur TU München. Alleingesellschafterin ist Susanne Klatten, sie stellt ein Grundbudget zur Verfügung. „Über 90 Prozent unserer Mittel generieren wir aber selbst“, sagt Schönenberger, er ist Geschäftsführer der UnternehmerTUM.

UnternehmerTUM: Weltberühmte Partnerunternehmen

Airbus, Allianz, Audi, die BayWa, BMW, Infineon, MAN, Google, Huawei, IBM: 52 Partnerfirmen kooperieren heute mit der UnternehmerTUM, 400 Menschen beschäftigt die Start-up-Schmiede, alle eint ein Ziel: Die nächste Generation von Unternehmerinnen und Unternehmern zu fördern. „Die UnternehmerTUM ist heute das größte europäische Gründerzentrum“, sagt Schönenberger. „Statistisch gesehen gründen wir jede Woche eine neue Firma aus.“

Im Januar teilte der Bundesverband Deutsche Start-ups mit, München käme auf 14,5 Start-up-Neugründungen pro 100 000 Einwohnern und liegt damit erstmals vor Berlin mit 13,6. München sei „die gründungsstärkste Stadt in Deutschland“, so der Verband.

Das war nicht immer so: Helmut Schönenberger, eigentlich studierter Luft- und Raumfahrttechniker, absolviert Ende der 90er-Jahre ein Aufbaustudium in Betriebswirtschaftslehre. Zeitweise studiert er auch in den USA, genau genommen in Stanford, mitten im Silicon Valley südöstlich von San Francisco. „Das Besondere an Stanford war, dass der Campus unglaublich offen war. Es gab nicht nur Studierende und Wissenschaftler, gleichzeitig gab es einen lebhaften Austausch mit Start-ups, Investoren und etablierten Unternehmen“, sagt Schönenberger.

Damit hat der Student ein Thema für seine Diplomarbeit: Ein Vergleich der Stanford University mit der TU München. „Das Fazit meiner Diplomarbeit war, dass die TU ein Gründerzentrum braucht, das als Kümmerer junge Menschen bei ihrer Firmengründung mit auf die Reise nimmt“, sagt Schönenberger. „Dieses Fazit klingt total banal, aber man muss es trotzdem einmal ausformulieren.“U

Die Idee ist notiert – jetzt muss sie umgesetzt werden. „Das Tolle war, dass der damalige TU-Präsident Wolfgang Herrmann die Idee gut fand“, sagt Schönenberger. „Herrmann sagte, er kenne aus dem Kuratorium der Universität Susanne Klatten, die ebenfalls plane, Unternehmerinnen und Unternehmer der nächsten Generation zu fördern.“ Alles habe gepasst. „Frau Klatten hat nicht nur gesagt, sie finde das Thema wichtig, sie wurde auch Vorsitzende des Aufsichtsrats – das ist sie jetzt seit über 20 Jahren.“ Bis heute gebe Klatten „wichtige strategische Impulse“.

UnternehmerTUM: Starke Rückendeckung durch die Politik

Die Politik unterstützt das Projekt. „Noch vor der Gründung der UnternehmerTUM besuchte der damalige Ministerpräsident Edmund Stoiber Kalifornien. In diesem Zuge gab es auch ein Treffen von Professor Herrmann mit dem Leiter der Uni Stanford. Die Universitäten schlossen ein Kooperationsabkommen, meine Diplomarbeit wurde darin erwähnt.“ Schönenberger sagt, die bayerische Staatsregierung sei bis heute ein „wichtiger Verbündeter“.

Zurück in München verläuft der Start der UnternehmerTUM im Jahr 2002 recht unspektakulär: Ein eigenes Gebäude gibt es nicht, alles spielt sich in den Räumlichkeiten der TU ab. „Wir haben am Kopierer Flyer gedruckt und für ein Business-Plan-Seminar geworben. Wir sind dann durch die Mensa gegangen und haben jedem Studierenden einen Flyer in die Hand gedrückt“, sagt Schönenberger.

UnternehmerTUM: Viele erfolgreiche Start-ups

Das Angebot kommt an, die ersten Studenten gründen ihre Firmen. „Dann kamen die ersten Investoren und haben gesehen: Das ist ja gar nicht so schlecht, was hier läuft“, sagt Schönenberger. „2008 haben wir uns gefragt: Warum legen wir nicht selbst einen Risikokapitalfonds auf?“ 25 Millionen Euro sammeln sie ein, auch Susanne Klatten investiert, 2010 steht das Geld bereit. Hightech-Firmen entstehen, etwa der Software-Spezialist Celonis oder der Eisenbahn-Digitalisierer Konux. Spezialfirmen, die oft nur Branchenkennern ein Begriff sind. Bis auf eine Ausnahme: Flixbus.

2013 schickt ein Studenten-Trio um André Schwämmlein den ersten Fernbus auf die A9 nach Nürnberg. Heute ist die Flix SE ein internationaler Mobilitätsanbieter, zuletzt lag der Jahresumsatz bei 1,5 Milliarden Euro. Flix-Chef André Schwämmlein sagt: Schönenberger habe mit seinem Engagement das „Start-up-Ökosystem deutlich gestärkt“.

Seit 2015 gedeiht dieses „Ökosystem“ auf einem eigenen Nährboden. Auf dem Forschungscampus der TU in Garching im Landkreis München erhält die UnternehmerTUM ein Gebäude. Herzstück: Eine High-Tech-Werkstatt, ausgestattet mit Maschinen zur Holz- und Metallverarbeitung sowie 3D-Druckern und Laserschneidern. Das beschleunigt den Prototypenbau. „Bei uns geht es darum, Firmen zu starten, die dann richtig groß werden“, sagt Schönenberger.

2018 geht aus der UnternehmerTUM der Raketenbauer Isar Aerospace hervor. Ende dieses Jahres will das Raumfahrtunternehmen von Norwegen aus seine erste Rakete ins All schicken.

UnternehmerTUM: Rückendeckung durch Kapitalgeber

2018 passiert noch etwas: Die UnternehmerTUM legt einen zweiten Fonds auf, er ist mit 85 Millionen Euro mehr als dreimal so schwer wie der erste. Drei Jahre später folgt der nächste Fonds, jetzt sind es 250 Millionen Euro – auf einmal erhält sich das „Ökosystem“ selbst: Neben etablierten Familien wie Strüngmann, Schörghuber und Klatten investiert mit Flix-Chef André Schwämmlein erstmals auch ein Jungunternehmer.

Längst ist auch die Stadt München auf die UnternehmerTUM aufmerksam geworden. 2021 eröffnet Susanne Klatten mitten in der Stadt ein zweites Gründerzentrum, das „Munich Urban Colab“. Themenschwerpunkt: Die Stadt der Zukunft. Die Münchner Stadtverwaltung stellt ein Grundstück nahe der Dachauer Straße zur Verfügung, Klatten finanziert den Neubau.

Was bei der Serie von Erfolgen oft vergessen wird: Viele Start-ups überleben ihre Gründerphase nicht. Knapp 20 Prozent der Start-ups hören nach wenigen Wochen oder Monaten wieder auf zu existieren. „Scheitern ist erlaubt“, erklärt Schönenberger das Konzept: „Wir haben an der Uni den Vorteil, dass wir ein geschütztes Umfeld haben. Jeder kann hier machen und ausprobieren. Wer mit seiner Idee scheitert, kann einfach seinen regulären Uni-Abschluss machen und in einen Beruf gehen.“

Etablierte Konzerne profitieren vom neuen Münchner Gründer-Geist. 2015 kauft der amerikanische iPhone-Hersteller Apple das Münchner Start-up Metajo. „Das ist ein Grund, warum Apple in München heute so groß ist“, sagt Schönenberger. „Der Apple-Standort München ist unter anderem aus einem TUM-Start-up hervorgegangen.“

UnternehmerTUM: Siemens will im Frühjahr andocken

Dax-Schwergewichte zieht es dagegen direkt auf den Forschungscampus der TU. Der Walldorfer Software-Riese SAP steht kurz vor der Fertigstellung eines eigenen SAP-Campus in Garching, der Münchner Traditionskonzern Siemens will im kommenden Frühjahr Teile seiner Forschung nach Garching verlegen. Das Biotop aus Industrie, Start-ups, Investoren und staatlichen Forschungseinsrichtungen wuchert, die Idee einer über 20 Jahre alten Diplomarbeit ist Wirklichkeit geworden.

Der Ideengeber ist gedanklich aber schon einen Schritt weiter. „Die Zahl der Gründungen wollen wir in diesem Jahrzehnt verzehnfachen“, sagt Schönenberger. Seine Methode bleibt nach all den Jahren unverändert: „Ich hatte selbst Menschen, die mir vertraut haben, als ich die UnternehmerTUM aufbauen wollte – und dieses Vertrauen möchte ich an junge Menschen weitergeben.“