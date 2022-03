Blauer und türkiser Wasserstoff verursachen kein CO2

Alternative zu Energie-Importen aus Russland: Kann Wasserstoff Erdgas ersetzen, Herr Professor?

Von: Matthias Schneider

Das Unternehmen der Raffinerie Heide baut an einer Großanlage, die mit Grünstrom grünen Wasserstoff erzeugen will. © dpa/Pool/dpa/Christian Charisius

Hartmut Spliethoff, Professor für Energiesysteme an der TU München spricht über den Energieträger Wasserstoff als Alternative zu russischem Erdgas.

München – Rekordpreise für fossile Energieträger und die wirtschaftliche Abhängigkeit von Putin: Europa sucht im Zuge des Ukraine-Konflikts verzweifelt nach Alternativen zum russischen Erdgas. Eine mögliche Lösung ist Wasserstoff. Hartmut Spliethoff ist Lehrstuhlinhaber für Energiesysteme an der TU München und koordiniert dort das Zukunftslabor für grünen Wasserstoff. Er weiß, was der Champagner der Energiewende kann – und zu welchem Preis.

Herr Spliethoff, Wasserstoff klingt bisher nach Science-Fiction. Welche Einsatzmöglichkeiten gibt es?

Wasserstoff ist chemisch gespeicherte Energie. Wenn er mit Sauerstoff in Kontakt kommt, wird er zu Wasser oxidiert und setzt dabei Wärme frei und kann in elektrische Energie umgewandelt werden. Als gasförmiger Energieträger kann Wasserstoff insbesondere natürliches Erdgas ersetzen, wobei die Infrastruktur angepasst werden müsste. Damit sind die Einsatzmöglichkeiten kurzfristig relativ beschränkt. Einfacher und schneller nutzbar ist synthetisches Erdgas, das aus Methan besteht. Dafür wandelt man Wasserstoff und Kohlenstoffdioxid zu Methan um. Das synthetische Gas hat dieselben Eigenschaften wie Erdgas und kann deshalb durch die vorhandenen Leitungen gepumpt und etwa in Heizkesseln oder Kraftwerken verbrannt werden. Nach einem ähnlichen Prinzip kann man synthetischen Flüssigtreibstoff erzeugen.



Wasserstoff wird oft als grau, blau, türkis und grün beschrieben. Was bedeutet das?

Grauer Wasserstoff wird heute überwiegend durch Dampfreformierung gewonnen. Dabei wird Erdgas, das überwiegend aus Methan besteht, mit heißem Wasserdampf vermischt. Methan besteht aus einem Kohlenstoff- und vier Wasserstoffatomen, Wasser aus zwei Wasserstoff- und einem Sauerstoffatom. Reagieren die Stoffe miteinander, entstehen Wasserstoff und CO2.



Blauer und türkiser Wasserstoff verursachen kein CO2

Und wie welche sind die klimafreundlichen Varianten?

Beim blauen Wasserstoff ist es ähnlich wie beim grauen, nur wird der Kohlenstoff als CO2 hierbei abgeschieden und beispielsweise unter der Erde gespeichert oder stofflich genutzt, damit er nicht in die Atmosphäre entweichen kann. Eine interessante Abwandlung ist der türkise Wasserstoff: Dabei wird das Methan unter Sauerstoffabschluss aufgespalten, der Kohlenstoff fällt also fest aus und wird nicht zu CO2. Die einzige Form von Wasserstofferzeugung, die ohne fossile Energieträger auskommen kann, ist aber die Elektrolyse. Dabei wird unter Einsatz von Strom der Wasserstoff vom Sauerstoff getrennt. Verwendet man dafür grünen Strom, erhält man grünen Wasserstoff. Man verwandelt also die elektrische in chemische Energie.

Angesichts der aktuellen Lage bietet sich vor allem die grüne Elektrolyse an. Von welchen Kosten sprechen wir bei der Erzeugung?

Die aktuellen Elektrolyseure schaffen einen Wirkungsgrad von etwa 70 Prozent. Wandelt man den Strom in synthetisches Erdgas um, sind es eher 50 bis 60 Prozent. Ähnliches gilt für flüssige Treibstoffe. Das heißt, man muss für eine Megawattstunde künstlichen Gases das doppelte des verwendeten Strompreises kalkulieren. Grundsätzlich hängt der grüne Wasserstoff also immer am Strompreis. Dazu kommen Investitionskosten.



Gibt es Vergleichswerte?

Beim Benzin wurde jetzt – inklusive Steuern – die Zwei-Euro-Marke geknackt. Es wird erwartet, dass die zukünftigen Kosten von synthetischen Treibstoffen aus Erneuerbarem Strom unter diesem Wert liegen werden. Man muss aber bedenken, dass Steuern und Abgaben etwa 50 Prozent des Preises an der Zapfsäule ausmachen. Beim Erdgas dürften 17 Cents pro Kilowattstunde (KWh) das Niveau sein, ab dem sich die Wasserstoff-Alternative heute lohnt. Am Börsenmarkt kam es jetzt zu Preisspitzen über 25 Cent pro KWh, die wir wegen des Krieges bei den fossilen Brennstoffen erleben.



Synthetisches Methan ist etwa ab 17 Cent Erdgaspreis konkurrenzfähig.

Kombination von Erneuerbaren Energien und Wasserstoff könnte rentabel sein

Im Februar gab es durch Stürme so viel Windleistung, dass der Strompreis teilweise gegen null ging. Das wäre doch höchst rentabel.

Für den Moment des Stromüberschusses ja, aber die Wirtschaftlichkeit eines Speichers – auch eines chemischen – wird durch die Auslastung bestimmt. Die Wasserstofferzeugung muss aufgrund der hohen Investitionskosten über mehrere Tausende von Stunden – also möglichst in Grundlast – betrieben werden. Wenn Sie solche Spitzen nur einmal im Jahr haben, lohnt sich die Anschaffung eines Elektrolyseurs nicht. Mit dem zunehmenden Anteil an Erneuerbaren Energien wird es aber mehr Schwankungen im Netz geben. Deshalb kann es für Versorger interessant sein, in reversible Systeme zu investieren, die überschüssigen – und damit günstigen Strom – in Wasserstoff umwandeln und bei Mangel – und damit höheren Preisen – wieder verstromen. Aus der Marge ließe sich der Betrieb finanzieren.

Was können wir von der Forschung erwarten?

Wir arbeiten beispielsweise an reversiblen Systemen – etwa einer mit Biogas betriebenen Brennstoffzelle und einem Elektrolyseur mit anschließender Methanisierung – bei denen wir bis zu 80 Prozent Wirkungsgrad in beide Richtungen erwarten. Das wäre eine deutliche Verbesserung gegenüber bestehenden Systemen und Fluktuationen der Erneuerbaren Erzeugung können effizienter ausgeglichen werden. Das Hauptaugenmerk bei der Entwicklung von Technologien für grüne Energieträger liegt auf der Reduktion der hohen Investitionskosten insbesondere für Elektrolyseure. Aber auch die Forschung und Entwicklung wird uns Endkundengaspreise von fünf Cents pro KWh, wie wir sie 2020 noch hatten, nicht zurückbringen. Aber die grünen Energieträger werden dazu beitragen die zukünftigen Preise zu dämpfen.



Professor wagt Blick in die Energie-Zukunft

Wie kann das gelingen?

Indem wir die Stromkosten senken. Dafür müsste dieser natürlich erst mal von allen Steuern und Umlagen befreit werden. Wenn wir dann mit der Photovoltaik in den Süden Europas oder nach Nordafrika kommen, können wir Strom für ein oder zwei Cent pro KWh produzieren, halb so teuer wie bei uns. Denn am Mittelmeer gibt es doppelt so viele Sonnenstunden.



Das heißt, wir sind bei der Energie weiter auf Importe angewiesen?

Ich denke, es wird eine Mischung sein. Rein wirtschaftlich macht es Sinn, Wasserstoff aus dem Süden einzuführen. Rein strategisch zeigt es sich aber ja ganz aktuell, dass es sinnvoll sein kann, auch in Deutschland Energie zu gewinnen, selbst zu höheren Kosten.



Das Interview führte Matthias Schneider.