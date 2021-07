Eingerostete Piloten, pöbelnde Passagiere: Allianz warnt vor Risiken für den Sommer-Urlaub

Holprige Rückkehr in die Normalität

Pünktlich zur Urlaubssaison starten die Fluggesellschaften wieder durch. Doch die Rückkehr zur Normalität birgt viele Gefahren. Die Luftfahrtversicherung der Allianz schlägt Alarm.

München – Die Temperaturen steigen, die Corona-Zahlen sinken und die Flugzeuge erobern den Himmel zurück. Die stetige Normalisierung im Luftverkehr macht der Allianz allerdings Sorgen – nicht der Pandemie-Entwicklung wegen: Der größte deutsche Versicherer warnt vor eingerosteten Piloten, pöbelnden Passagieren und Insekten-Nestern, die ganze Flugzeuge lahmlegen.

Risiko 1, der Pilot: „Wenn Leute ihren Beruf anderthalb Jahre teilweise wenig oder gar nicht ausüben können, ist natürlich die mangelnde Praxis mit Sorge zu betrachten“, sagt Till Kürschner. Er ist Schadenmanager beim Allianz-Luftfahrtversicherer Global Corporates & Specialty (AGCS). Anfang des Jahres hätten laut AGCS Dutzende Piloten Fehler an die US-Behörde Nasa melden müssen. Als Grund gaben sie meist fehlende Flugpraxis an.

Eingerostete, unerfahrene und müde Piloten: Fluggesellschaften entwickeln Corona-Trainingsprogramme

Im englischsprachigen Raum kursiert bereits der Begriff der „Rusty Pilots“, der rostigen Piloten also. Die großen Fluggesellschaften hätten aber schon gezielte Trainingsprogramme für Piloten entwickelt, die lange nicht mehr im Cockpit saßen, beruhigt Kürschners AGCS-Kollege Axel von Frowein. Trotzdem könne der sich abzeichnende Pilotenmangel dazu führen, dass vermehrt unerfahrene oder müde Piloten im Cockpit sitzen. Und auch neue Routen - allein dieses Jahr sollen 1400 dazukommen - könnten ein „erhöhtes Risikoumfeld mit sich bringen“, sagt Frowein.

Auch die Rückkehr der „General Aviation“, also die Fliegerei mit kleinen Maschinen für Geschäftsreisen und Touristenrundflüge, bereitet der AGCS Sorgen. In den vergangenen Jahren habe es eine Reihe von tödlichen Unfällen bei Rundflügen mit Freizeitflugzeugen und Hubschraubern gegeben.

Seit Corona außer Rand und Band im Flugzeug: Maskenverweigerer drehen regelmäßig durch

In der kommerziellen Luftfahrt berichten die Flugversicherer von ganz anderen Problemen: von „Air Rage“, Wutausbrüchen in zehn Kilometer Höhe und pöbelnden Passagieren. Bis Juni 2021 wurden laut Federal Aviation Administration (FAA) 3000 solcher Störfälle gemeldet - die meisten davon betrafen Maskenverweigerer. Die Zahl ist deshalb um ein Vielfaches höher als vor der Pandemie.

Die FAA berichtete im Juni von betrunkenen Passagieren, die randalieren, von Unbelehrbaren, von Faustschlägen gegen Kabinenpersonal – und von jeweils verhängten Strafen um die 20.000 US-Dollar. „Offensichtlich tun sich die Amerikaner schwerer als andere Landsleute, zu akzeptieren, dass es eine Maskenpflicht gibt“, sagt AGCS-Manager Axel von Frowein.

Insektennester im Triebwerk: Fluggesellschaften berichten von unzuverlässigen Messgeräten

In der Coronapandemie mussten die Fluggesellschaften einen großen Teil ihrer Maschinen parken. Sie werden zwar regelmäßig gewartet, wie die AGCS erklärt - insbesondere kleinere Fluggesellschaften könnten bei der Reaktivierung von Flotten aber vor großen Herausforderungen stehen. So habe es eine Reihe von Berichten über unzuverlässige Fluggeschwindigkeits- und Höhenmessungen während der ersten Flüge gegeben. In vielen Fällen sei dies auf unentdeckte Insektennester in den Pitotrohren des Flugzeugs zurückgeführt worden; dabei handelt es sich um druckempfindliche Sensoren, die Daten an einen Computer liefern. Solche Vorfälle hätten schon zu mehreren Startabbrüchen geführt. (dpa, AFP, jo)