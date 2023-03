Bei Tesla fallen die Lenkräder ab - E-Autopionier droht Massenrückruf

Von: Dennis Fischer

Teilen

Produziert wird der Tesla unter anderem in einer Gigafactory in Shanghai. © Ding Ting/dpa/XinHua

Bei Fahrzeugen des US-Autopioniers Tesla fallen Lenkräder ab - mitten auf der Autobahn. Jetzt droht dem Konzern der nächste Rückruf.

München - Eine US-Behörde hat eine Untersuchung zu abgefallenen Lenkrädern beim Tesla Model Y aufgenommen. Das berichtet teslamag.de. Demnach gibt es bereits zwei Berichte über komplett von der Lenksäule getrennte Lenkräder. Ursache seien in beiden Fällen ein fehlender Haltebolzen im Lenkrad gewesen. In Deutschland soll es noch keine solchen Fälle geben.

Nach Angaben der „National Highway Traffic Safety Administration“ (NHTSA) sind von der Untersuchung schätzungsweise 120.000 Fahrzeuge des Modelljahrs 2023 betroffen. . Nun will die Behörde die Fälle zunächst analysieren, bevor über einen Rückruf entschieden werde. Kürzlich wurde bekannt, dass Tesla in den USA seinen „Autopilot“ updaten muss.

Tesla: Plötzlich fällt das Lenkrad ab - auf der Autobahn

Im Januar hatte ein Tesla-Kunde aus den USA berichtet, bei seinem erst eine Woche zuvor ausgelieferten Model Y sei beim Fahren auf der Autobahn plötzlich das Lenkrad abgefallen. Gut drei Wochen später sei er von der NHTSA für Defekt-Untersuchungen kontaktiert worden.

Laut Behörde ist es einer von zwei Fällen, bei der sich das Lenkrad vollständig von der Lenksäule gelöst habe. Nur durch Reibung habe das Lenkrad deswegen gehalten, bis die darauf ausgeübte Kraft beim Fahren stärker gewesen sei und es sich löste.

Unser kostenloser Newsletter versorgt Sie regelmäßig mit allen relevanten News aus der Wirtschaft. Hier geht es zur Anmeldung.

In der Voruntersuchung will die Behörde nun feststellen, welches Ausmaß das Problem hat, wie häufig es auftritt und mit welchen Produktionsprozessen es zusammenhängt. Laut dem Bericht von teslamag.de wurden die Model Y in beiden Fällen am Ende der Produktionslinie repariert, wobei auch das Lenkrad abgenommen und wieder aufgesetzt worden sei.

Laut einem Bericht von Bloomberg gab es schon mal einen ähnlichen Fall, der zu Rückrufen führte. 2018 seien rund 1,3 Millionen Fahrzeuge von Ford und Lincoln zurückgerufen worden.