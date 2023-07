US-Finanzministerin Yellen zu Besuch in China

Teilen

Janet Yellen © Bonnie Cash/Imago

Am Donnerstag ist US-Finanzministerin Janet Yellen zu einem viertägigen Besuch in China eingetroffen.

Peking in China - Auf dem Flughafen von Peking wurde sie unter anderem von einem ranghohen Vertreter des chinesischen Finanzministeriums begrüßt. Es ist Yellens erster Besuch in der Volksrepublik seit ihrem Amtsantritt.

Yellen will in der Hauptstadt Peking über eine Reihe von Themen sprechen, darunter die Lage der Weltwirtschaft, den Klimawandel und die Schuldenlast ärmerer Länder. Es ist der zweite Besuch eines US-Regierungsmitglieds in China in kurzer Zeit: Erst Mitte Juni war Außenminister Antony Blinken nach Peking gereist.



Die Beziehungen zwischen den beiden größten Wirtschaftsmächten der Welt hatten sich in den vergangenen Jahren deutlich verschlechtert. Dabei geht es vor allem um Handels- und Menschenrechtsfragen sowie den Umgang mit Taiwan. Im Februar sorgte zudem der Überflug eines mutmaßlichen chinesischen Spionageballons über die USA für einen diplomatischen Eklat. ilo/hcy