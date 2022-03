US-Notenbank leitet Corona-Wende ein: Leitzins erstmals seit 2018 wieder angehoben

Teilen

Die US-Notenbank Federal Reserve, kurz Fed, erhöht erstmals seit Beginn der Corona-Pandemie ihren Leitzins. (Im Bild: Fed-Chef Jerome Powell) © Manuel Balce Ceneta/AP/dpa

Die US-Notenbank will die derzeit hohe Inflation in Schach halten. Dafür erhöht sie nun den Leitzins. Weitere Schritte könnten folgen.

Washington - In Deutschland* steigen seit Monaten die Preise, in den USA* hingegen droht die Inflation aus dem Ruder zu laufen. Es droht der Albtraum jedes Wirtschaftsökonoms: die Lohn-Preis-Spirale. Die Preise steigen, die Arbeiter fordern daraufhin höhere Löhne. Das schlägt sich wiederum auf die Verkaufspreise der Unternehmen nieder, da sie nun mit höheren Lohnkosten kalkulieren müssen. Das Szenario endet in einer Spirale, die wirtschaftlich massive Konsequenzen mit sich trägt. Die US-Notenbank Federal Reserve (Fed) hat nun reagiert.

Inflation in den USA: US-Notenbank greift ein

Erstmals seit Beginn der Corona-Pandemie* hat die US-Notenbank Federal Reserve (Fed) ihren Leitzins erhöht. Die hohe Inflation in den USA hat damit eine Zinswende ausgelöst, denn die Verbraucherpreise seien im letzten Monat auf 7,9 Prozent gestiegen, schreibt das Handelsblatt. Es ist der stärkste Zuwachs seit 40 Jahren. Der wichtige Zinssatz für die weltgrößte Volkswirtschaft steigt deshalb um 0,25 Prozentpunkte und liegt damit nun in der Spanne von 0,25 bis 0,5 Prozent, wie die Zentralbank am Mittwoch mitteilte. Die Notenbank gehe davon aus, dass weitere Anhebungen „angemessen sein werden“.

Corona-Krise: US-Notenbank hebt wieder Leitzins an

Die Kehrtwende der Geldpolitik der Fed war wegen der seit Monaten anhaltend sehr hohen Inflationsrate erwartet worden. Einer neuen Prognose der Notenbank zufolge ist in diesem Jahr noch mit mehreren Zinserhöhungen zu rechnen. Im Dezember waren die Entscheider der Fed im Durchschnitt noch davon ausgegangen, dass der Leitzins im Laufe des Jahres auf 0,9 Prozent steige - nun gehen sie von 1,9 Prozent in diesem Jahr und sogar 2,8 Prozent im kommenden Jahr aus. Auch soll die durch Corona-Notprogramme angeschwollene Fed-Bilanz bald reduziert werden, was dem Finanzmarkt Liquidität entziehen würde.

Bundesbankpräsident Nagel: Keine Anzeichen für Lohn-Preis-Spirale im Euroraum

Der Bundesbankpräsident Joachim Nagel erwartet in einem Interview mit dem Handelsblatt derzeit keine Stagnation im Euroraum. Der Arbeitsmarkt sei zwar bereits sehr angespannt und der Fachkräftemangel sei ein gewisses Problem für den deutschen Markt. Doch Anzeichen für eine Lohn-Preis-Spirale sehe er nicht. Die Auswirkungen des Ukraine-Kriegs würden die Inflation erhöhen und das Wirtschaftswachstum schwächen, so Nagel. Trotzdem erwarte die Bundesbank einen Aufschwung. Der Bundesbankchef Nagel mahnt derweil einen raschen Kurswechsel bei den EZB-Kollegen an.

Leitzins: Erhöhung kann Inflationsrate senken

Erhöhungen des Leitzinses bremsen die Nachfrage. Das hilft dabei, die Inflationsrate zu senken, schwächt aber auch das Wirtschaftswachstum. Für die Notenbank ist es daher ein Balanceakt: Sie will die Zinsen so stark anheben, dass die Inflation ausgebremst wird - ohne dabei gleichzeitig die Konjunktur abzuwürgen. (ale/dpa) *merkur.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA