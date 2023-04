US-Präsident Biden kandidiert für Wiederwahl 2024

Joe Biden

US-Präsident Joe Biden hat seine Kandidatur für eine Wiederwahl 2024 offiziell angekündigt.

Washington, D.C. in den USA - Der mit 80 Jahren älteste Präsident der US-Geschichte sagte in einem am Donnerstag veröffentlichten Onlinevideo, er werde bei der Präsidentschaftswahl im November 2024 für eine zweite Amtszeit antreten. Er verband die Ankündigung mit scharfen Attacken gegen die Republikanische Partei seines Vorgängers Donald Trump, mit dem er sich bei der Wahl in eineinhalb Jahren ein erneutes Duell liefern könnte.

„In jeder Generation gibt es einen Zeitpunkt, an dem sie sich für die Demokratie einsetzen musste, an dem sie für ihre grundlegenden Freiheiten einstehen musste“, begründete Biden seine erneute Kandidatur. „Ich denke, jetzt ist unser Zeitpunkt. Deshalb kandidiere ich für eine Wiederwahl als Präsident der Vereinigten Staaten. Begleitet uns. Lasst uns die Arbeit zu Ende bringen.“



In seinem dreiminütigen Video warnte Biden, „Maga-Extremisten“ wollten die Freiheitsrechte der Bürger beschränken, Sozialausgaben kürzen, das Abtreibungsrecht beschneiden, den Zugang zur Wahlurne erschweren und den Menschen vorschreiben, „wen sie lieben dürfen“. Maga ist die Abkürzung für Trumps Wahlkampfslogan „Make America Great Again“ (Amerika wieder großartig machen) und wird von Biden und vielen Demokraten als Bezeichnung für den Rechtsaußen-Flügel der Republikaner verwendet.

Bidens erneute Präsidentschaftskandidatur war erwartet worden - stößt bei den Wählern aber auf wenig Begeisterung. Der demokratische Amtsinhaber ist bereits jetzt der älteste Präsident der US-Geschichte und wäre zum Ende einer möglichen zweiten Amtszeit 86 Jahre alt. Viele US-Wähler sehen eine erneute Kandidatur des Präsidenten auch deswegen kritisch.



Laut einer am Sonntag vom US-Sender NBC veröffentlichten Umfrage sind 70 Prozent der Befragten der Auffassung, dass Biden nicht erneut antreten sollte. Bei den Anhängern seiner Demokraten sind es 51 Prozent. Von den Wählern, die sich gegen eine erneute Kandidatur aussprechen, gibt fast jeder zweite Bidens hohes Alter als wichtigen Grund für seine Meinung an. Der Präsident hat seit langer Zeit Zustimmungswerte von nur etwas über 40 Prozent.



Die Ankündigung der erneuten Kandidatur erfolgte auf den Tag genau vier Jahre, nachdem Biden 2019 in das Präsidentschaftsrennen gegen den damaligen Präsidenten Trump eingestiegen war. In den USA hat es Tradition, dass sich Präsidenten um eine zweite Amtszeit bewerben. Biden dürfte erneut mit seiner Vizepräsidentin Kamala Harris an seiner Seite in den Wahlkampf ziehen.



Ernsthafte innerparteiliche Herausforderer für die Vorwahlen um die Präsidentschaftskandidatur der Demokraten dürfte es bei Biden nicht geben. Die Partei steht weitestgehend geschlossen hinter dem Präsidenten. Bislang haben nur zwei klare Außenseiter - der Impfgegner Robert F. Kennedy Jr. und die Selbsthilfebuchautorin Marianne Williamson - erklärt, sich um die Präsidentschaftskandidatur der Demokraten bewerben zu wollen.



Bei den oppositionellen Republikanern haben bislang unter anderen der hoch favorisierte Trump und die frühere US-Botschafterin bei der UNO, Nikki Haley, ihre Präsidentschaftsbewerbungen offiziell gemacht. Erwartet wird außerdem, dass der erzkonservative Gouverneur des Bundesstaates Florida, Ron DeSantis, und Ex-Vizepräsident Mike Pence in das Rennen einsteigen werden.



Die Republikaner kritisierten Biden nach der Ankündigung einer erneuten Präsidentschaftskandidatur scharf. „Biden ist so abgekoppelt von der Realität, dass er, nachdem er Krise um Krise erzeugt hat, glaubt, dass er weitere vier Jahre verdient hat“, erklärte Parteichefin Ronna McDaniel. Sollten die Wähler ihn „die Arbeit zu Ende bringen“ lassen, werde das zu höherer Inflation, mehr Kriminalität, mehr Drogenproblemen und einer schlechteren Lage für Familien führen.



Die Vorwahlen starten Anfang nächsten Jahres, die Präsidentschaftswahl findet dann im November 2024 statt. Jüngste Umfragen sagen derzeit sowohl bei einem Duell Biden-Trump als auch bei einem Duell Biden-DeSantis ein sehr enges Rennen voraus. fs/ju

Bidens gemischte Bilanz

US-Präsident Joe Biden will bei der Präsidentschaftswahl 2024 erneut antreten und das Land dann vier weitere Jahre anführen. Seine bisherige Regierungsbilanz fällt gemischt aus. Ein Überblick:



Wirtschaft

Als Biden im Januar 2021 ins Weiße Haus einzog, litt die US-Wirtschaft massiv unter den Folgen der Coronapandemie. Ein rasch aufgelegtes billionenschweres Hilfspaket trug maßgeblich dazu bei, die ökonomischen Auswirkungen der Pandemie abzufedern und die Wirtschaft wieder in Gang zu bringen. Die Arbeitslosigkeit sank rapide und liegt inzwischen wieder bei 3,5 Prozent und damit dem niedrigsten Stand seit 50 Jahren.



Allerdings stiegen im Zuge der Corona-Auswirkungen und dann des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine die Verbraucherpreise massiv an. Die US-Inflationsrate erreichte im Juni 2022 ein 40-Jahres-Hoch von 9,1 Prozent, was in der Bevölkerung für massiven Unmut sorgte. Inzwischen ist die Teuerungsrate wieder deutlich zurückgegangen und sank zuletzt auf fünf Prozent. Nicht gebannt sind derweil Befürchtungen, dass die USA in eine Rezession rutschen könnten.



Außen- und Sicherheitspolitik

Biden machte sich nach seinem Amtsantritt sofort daran, das unter seinem Vorgänger Donald Trump stark beschädigte Verhältnis zu traditionellen Verbündeten wie der EU zu reparieren. Er setzte auf internationale Zusammenarbeit und die transatlantischen Beziehungen unter anderem zu Deutschland.



Doch mit dem chaotischen Afghanistan-Abzug und der Rückkehr der radikalislamischen Taliban an die Macht in Kabul im August 2021 erlitt Biden einen schweren Rückschlag. Der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine führte dann zur größten Krise in Europa seit dem Zweiten Weltkrieg. Den USA gelang es aber, eine breite Koalition zur Unterstützung der Ukraine zu schmieden. Washington ist der wichtigste Waffenlieferant für die Regierung in Kiew.



Biden legte außerdem einen Fokus auf den immer mächtiger werdenden Rivalen China, bislang aber ohne greifbare Ergebnisse. Die mühsamen Versuche einer Wiederbelegung des internationalen Atomabkommens mit dem Iran stecken fest.



Klimapolitik und Infrastruktur

Gleich an seinem ersten Tag im Amt leitete Biden eine Rückkehr der USA in das Pariser Klimaschutzabkommen ein, aus dem Trump das Land geführt hatte. Mit dem im vergangenen Sommer vom US-Kongress verabschiedeten Inflationsreduzierungsgesetz (IRA) gelang Biden dann ein großer klimapolitischer Erfolg. Das Gesetzespaket sieht unter anderem 370 Milliarden Dollar (338 Milliarden Euro) für den Klimaschutz vor - die größte Investition in den Kampf gegen die Erderwärmung in der US-Geschichte.



Bereits Ende 2021 hatte Biden ein 1,2 Billionen Dollar schweres Gesetz unterzeichnet, mit dem die teilweise marode Infrastruktur des Landes modernisiert werden soll. Auch das war ein wichtiger Erfolg für den Präsidenten.



Waffen, Einwanderung, Polizeigewalt

Bei einer Reihe von Reformvorhaben ist der mit großen Zielen angetretene Biden am Widerstand der konservativen Republikaner im Kongress gescheitert. So blieb eine Reform zur Bekämpfung von Polizeigewalt gegen Schwarze im Senat hängen, auch der Versuch einer Reform des Einwanderungsrechts scheiterte.



Und trotz einer Vielzahl schockierender Schusswaffenangriffe beschloss der Kongress im Juni 2022 nur eine minimale Verschärfung des Waffenrechts. Bidens regelmäßig wiederholte Forderung nach einem Verbot bestimmter halbautomatischen Schusswaffen verhallt ungehört.



Spaltung des Landes

Biden hat eine Versöhnung des unter Trump noch weiter gespaltenen Landes zu einer seiner Hauptaufgaben gemacht. Er wolle die „Seele“ des Landes heilen, versprach der Demokrat im Wahlkampf. Doch das rechte und das linke politische Lager in den USA stehen sich weiterhin weitgehend unversöhnlich gegenüber. Bei konservativen Wählern glauben nach wie vor viele der Falschbehauptung Trumps, Biden sei nur durch massiven Wahlbetrug ins Weiße Haus gelangt.



Corona

Ein entschlossener Kampf gegen die Corona-Pandemie war eines der zentralen Wahlversprechen Bidens. Rasante Fortschritte bei der Impfkampagne machten Hoffnungen auf ein baldiges Ende der Pandemie - diese zerschlugen sich aber durch die Varianten Delta und Omikron, die zu Rekordzahlen bei den Ansteckungen führten. Inzwischen spielt das Coronavirus in der öffentlichen Wahrnehmung angesichts stark zurückgegangener Fallzahlen kaum eine Rolle mehr. fs/ju