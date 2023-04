US-Präsident Biden kündigt Reise zu G7-Gipfel in Japan an

Teilen

Joe Biden © IMAGO

US-Präsident Joe Biden will im Mai zum G7-Gipfel nach Japan kommen.

Washington, D.C. in den USA - Wie das Weiße Haus am Dienstag mitteilte, solle es bei dem Gipfeltreffen in Hiroshima unter anderem um den Krieg in der Ukraine, die globale Ernährungs- und Klimakrise sowie „die Absicherung von inklusivem und widerstandsfähigem Wirtschaftswachstum“ gehen.

Die G7-Staaten - Großbritannien, Kanada, Frankreich, Deutschland, Italien, Japan und die USA - treffen sich vom 19. bis 21. Mai in Hiroshima, der Stätte des weltweit ersten Atomangriffs. Japans Premierminister Fumio Kishida hatte die Hoffnung geäußert, dass atomare Abrüstung ein zentraler Diskussionspunkt bei dem Gipfel würde.

Biden wird nach Angaben des Weißen Hauses zudem einen sogenannten Quad-Gipfel im australischen Sydney am 24. Mai besuchen, bei dem Staats- und Regierungschefs aus den USA, Australien, Japan und Indien zusammenkommen werden. ahe/ma