USA: Austritt von radioaktiv verseuchtem Wasser aus Akw gemeldet

Teilen

Xcel Energy-Logo © Nikolas Kokovlis/IMAGO

Nach Angaben eines Atomkraftwerk-Betreibers im US-Bundesstaat Minnesota ist dort mit radioaktivem Tritium verseuchtes Wasser ausgetreten.

Monticello in den USA - Die Behörden und die Bundesaufsichtsbehörde NRC seien über den Vorfall im November informiert worden, teilte das Unternehmen Xcel Energy am Donnerstag (Ortszeit) mit. Demnach beschränkte sich die Kontamination weitgehend auf die in Monticello gelegene Anlage selbst. Warum er erst jetzt die Öffentlichkeit informierte, erklärte der Energieversorger nicht.

„Obwohl das Leck keine Gefahr für die Öffentlichkeit oder die Umwelt darstellt, nehmen wir es sehr ernst“, erklärte der Chef von Xcel Energy, Chris Clark. Nach Angaben von Minnesotas Umweltbehörde MPCA waren laut Meldung des Betreibers insgesamt rund 1,5 Millionen Liter Wasser mit radioaktivem Tritium ausgelaufen. Es habe aber weder die Trinkwasser-Reserven kontaminiert, noch habe es den Mississippi erreicht. Alle Angaben und Maßnahmen des Betreibers würden genau geprüft.



Xcel Energy zufolge war das Leck in einer Wasserleitung zwischen zwei Gebäuden des Atomkraftwerks entstanden. Entdeckt wurde es demnach bei routinemäßigen Untersuchungen des Grundwassers. Das Grundwasser werde derzeit regelmäßig weiter kontrolliert, das kontaminierte Wasser werde in der werkseigenen Aufbereitungsanlage behandelt. Demnach wurden bisher „rund 25 Prozent des freigesetzten Tritiums zurückgewonnen“.

Tritium ist ein radioaktives Wasserstoff-Isotop, das als Nebenprodukt bei der Stromerzeugung in Kernkraftwerken entsteht. Es kann in Spuren ebenfalls in der Natur vorkommen. Monticello liegt 63 Kilometer nordwestlich von Minneapolis, der größten Stadt von Minnesota. ans/gt