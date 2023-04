USA: Inflation im März auf fünf Prozent gesunken

Teilen

Frau beim Einkaufen (Symbolbild) © Richard B. Levine/IMAGO

In den USA ist die Teuerungsrate im März auf fünf Prozent zurückgegangen.

Washington, D.C. in den USA - Das war der niedrigste Anstieg der Verbraucherpreise seit Mai 2021, wie aus am Mittwoch veröffentlichten Zahlen der Statistikbehörde des Landes hervorgeht. Im Februar hatte die Inflation im Vergleich zum Vorjahresmonat noch bei sechs Prozent gelegen. Verglichen mit dem Vormonat Februar stiegen die Preise im März um 0,1 Prozent an.

Diese Entwicklung lockert den Druck auf die Geldpolitik der Notenbank Fed, die zuletzt mit mehreren Zinserhöhungen in Folge gegen die Teuerung vorgegangen war. Gleichwohl ist die Inflation im März noch immer weit entfernt vom ausgegebenen Ziel der Zentralbank von etwa zwei Prozent.

Die Inflation ging nun unter anderem wegen deutlich gesunkener Energiepreise zurück (minus 6,4 Prozent im Jahresvergleich). Indes stiegen die Ausgaben fürs Wohnen an. Wegen der insgesamt günstigeren Lage öffnete die Wall Street am Mittwoch leicht im Plus. hcy/gt