USA: Inflationsrate im Mai stark zurückgegangen

Shopping Center in Washington, D.C. (Symbolbild) © IMAGO

Die Inflation in den USA ist im Mai stark gesunken.

Washington, D.C. in den USA - Die Verbraucherpreise stiegen im Vorjahresvergleich um 4,0 Prozent, wie das US-Arbeitsministerium am Dienstag in Washington mitteilte. Im April hatte die Teuerungsrate noch bei 4,9 Prozent gelegen. Die Inflation liegt aber nach wie vor deutlich über der Zielmarke der US-Notenbank Fed von 2,0 Prozent.

Die Inflationsrate hatte im vergangenen Sommer - angetrieben von den Nachwehen der Corona-Pandemie und dem russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine - ein 40-Jahres-Hoch von 9,1 Prozent erreicht. Sie ging danach dann elf Monate in Folge zurück.

Die Fed hat im Kampf gegen die hohe Inflation seit März vergangenen Jahres zehn Mal den Leitzins erhöht. Die Zinsspanne liegt mittlerweile zwischen 5,0 und 5,25 Prozent. Die nächste Entscheidung soll am Mittwoch fallen, im Allgemeinen wird eine Pause bei den Zinserhöhungen erwartet. Manche Analysten weisen jedoch darauf hin, dass die Notenbanker eine nachhaltigere Abkühlung der Wirtschaft abwarten könnten, bevor sie ihre Zinserhöhungen tatsächlich beenden. pe/hcy