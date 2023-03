USA: Internetnutzer verbringen nur auf Netflix noch mehr Zeit als auf Tiktok

Tiktok-Logo © Sean Kilpatrick/IMAGO

Internetnutzer in den USA verbringen immer mehr Zeit auf Tiktok - auch ältere.

New York in den USA - Einer am Donnerstag vorgestellten Untersuchung des Branchenbeobachters Insider Intelligence zufolge verbringen US-Nutzer im Durchschnitt lediglich auf Netflix mehr Zeit als auf Tiktok. Die Experten gehen davon aus, dass der Abstand im kommenden Jahr noch kleiner wird, während andere Netzwerke wie Youtube, Instagram und Facebook weiter zurückfallen.

Tiktok gilt vor allem als bei jungen Menschen beliebte Plattform. Laut Insider Intelligence verbringen aber auch die 25- bis 54-Jährigen in den USA mittlerweile im Schnitt 45 Minuten am Tag damit, Videos auf Tiktok zu schauen. Auch in dieser Altersgruppe liegt der Dienst demnach klar vor Youtube.



Für die großen US-Plattformen ist Tiktok schon länger ein starker Konkurrent. Zugleich brachten Versuche, dessen Funktionsweise zu imitieren, begrenzten Erfolg. Youtubes Kurzvideo-Funktionen „Shorts“ hätten keine Wende gebracht, erklären die Branchenexperten. „Reels“, die der Meta-Konzern auf seinen Plattformen Facebook und Instagram anbietet, sind vergleichsweise erfolgreich, allerdings auf Kosten der klassischen Angebote, die wiederum mehr Werbeeinnahmen bringen.



Zugleich ist Tiktok besonders in den USA politisch umstritten. Es gibt massive Datenschutzbedenken und Befürchtungen über einen Zugriff des chinesischen Staates auf den chinesischen Mutterkonzern von Tiktok, Bytedance. Das Weiße Haus hat mittlerweile angeordnet, dass die App von allen Dienstgeräten der Bundesbehörden entfernt werden muss. Im US-Kongress wird sogar an einem gänzlichen Verbot des Dienstes gearbeitet. pe/hcy