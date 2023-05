USA wollen Exportverbot nach Russland drastisch verschärfen - EU hält dagegen

Sanktionen

Beim G7-Gipfel in Japan geht es auch um das nächste Sanktionspaket gegen Russland. Können die USA ein komplettes Exportverbot aufgrund des Ukraine-Krieges durchsetzen?

Hiroshima/München - Seit rund 15 Monaten hält der Ukraine-Konflikt die Welt in Atem und bringt die geopolitische Machtordnung ins Wanken. Mancherorts wird gar das „Ende der westlich dominierten Weltordnung“ (Manager Magazin) beschworen. Was eigentlich Russland zur Beendigung des Krieges im Nachbarland bewegen soll, hat sich in vielen Bereichen auch für die Bürger westlicher Länder als Bumerang erwiesen.

Zudem ist die russische Wirtschaft entgegen von Bekundungen zahlreicher Experten bislang weder zusammengebrochen, noch fand ein nennenswerter Handelsrückgang statt. Der Internationale Währungsfond (IWF) stellte fest: „Russlands Wirtschaft hat sich bislang als widerstandsfähiger erwiesen als viele Beobachter ursprünglich dachten.“ Selbst Prognosen aus Washington besagen laut des Berichts, dass Russlands Wirtschaft 2023 sogar schneller wachsen dürfte als die Eurozone.

Russland-Sanktionen: Beim G7-Gipfel droht Zwist zwischen USA und Europa

Das liegt im Wesentlichen daran, dass „Schwellenländer“ wie China und Indien im Handel mit Russland dort in die Bresche sprangen, wo sich die westliche Industrie zurückzog: als dankbare Abnehmer für (dort reichhaltig verfügbare) Rohstoffe oder auch, um der Autoindustrie neues Leben einzuhauchen.

Dabei bemühen sich die Nato-Mitgliedsstaaten und vor allem die USA darum, dem Rest der Welt ihr Werteverständnis aufzuerlegen, während der Rest sich immer weniger dem geopolitischen Herrschaftsanspruch unterordnet: So haben Lateinamerika, Afrika und große Teile Asiens in die massiven Sanktionen gegen Russland nicht mit eingestimmt. Vielmehr betrachten sie den Ukraine-Krieg als heraufbeschworenes Resultat einer Eskalationsspirale.

Beim anstehenden G7-Gipfel in Japan (19. bis 21. Mai in Hiroshima) möchten die USA das Vorgehen dennoch verschärfen und Länder sowie Firmen ins Visier nehmen, welche westliche Beschränkungen gegenüber Russland unterwandern und Waren in das größte Land der Erde weiterverkaufen.

Die G7-Vereinigung wolle die Anstrengung verstärken, der Ukraine gegen Russland zu helfen, erklärte jüngst US-Finanzministerin Janet Yellen. Ein zentrales Vorhaben sei das Verhindern von Sanktionsumgehungen durch Russland. Dafür sollen Informationen ausgetauscht und Druck auf Unternehmen ausgeübt werden, welche eine Umgehung der Strafmaßnahmen ermöglichen.

USA fordert Exportverbot nach Russland - Einigung beim G7-Gipfel?

Dann wird offenbar über ein weitreichendes Exportverbot diskutiert, welches vor allem die USA fordern, berichtet Tagesschau.de. Beim nächsten Sanktionspaket des Westens gegen Russland gehe es zunächst darum, die Möglichkeiten der Umgehung von Strafmaßnahmen über Drittstaaten weiter einzuschränken. Als große Hürde für ein vollständiges Verbot von Exporten nach Russland gilt jedoch, dass es innerhalb der EU einstimmig beschlossen werden müsste - und das ist offenbar unwahrscheinlich.

Bislang gibt es in Reaktion auf den Krieg in der Ukraine nur für bestimmte Produkte ein Ausfuhrverbot: Dazu gehören beispielsweise Flugzeuge, Luxusgüter und Computerchips. Jedoch sind Exporte nach Russland nach wie vor nicht grundsätzlich verboten. Die Regierung in Washington hat vor allem Energie und Exporte im Visier, welche die Kriegsanstrengungen Russlands unterstützen, zitiert die Nachrichtenagentur Reuters hochrangige Beamte. Demnach fordere die US-Regierung, von einer Negativliste für Exporte nach Russland auf eine Positivliste umzuschwenken: Dies würde ein automatisches Ausfuhrverbot aller Waren bedeuten, nur spezifische Ausnahmen definieren.

Diesbezüglich könnte es beim G7-Gipfel zu Missstimmungen kommen, denn in dem Punkt herrscht laut Tagesschau.de Uneinigkeit: So stoße der amerikanische Ansatz „Wir verbieten erst einmal alles und lassen Ausnahmen zu“ beim Rest der G7-Mächte auf Ablehnung. Es ist nicht abwegig, dass die auch die Wirkungslosigkeit der bisherigen Sanktionen hierbei eine Rolle spielt. „Wir wollen unbeabsichtigte Nebenwirkungen vermeiden“, zitiert das Portal Regierungskreise.

Sanktionen gegen Russland: Bundesregierung sieht Vorhaben der USA kritisch

Was ebenfalls damit zusammenhängt: Aus Deutschland werden angeblich wesentlich mehr Güter in derzeit nicht sanktionierten Branchen nach Russland geliefert, als aus Amerika. Dazu gehören Medikamente und auch verarbeitete Nahrungsmittel. Dabei scheint die EU auf einem schmalen Grat zu wandern: Einerseits wolle man Sanktionsumgehungen möglichst verhindern, wozu vermehrt die Zusammenarbeit mit Ländern wie der Türkei, Kasachstan oder Armenien geprüft werde. Aus der EU-Kommission kommen aber auch Impulse, chinesische Unternehmen ebenfalls auf die Sanktionsliste zu setzen, weil auch hier „Dual-Use“-Güter nach Russland weitergeliefert werden können und dort militärisch genutzt.

Innerhalb der EU gebe es jedoch Widerstand, auch die Bundesregierung lehnt derartige Sanktionen gegen die Firmen von Drittstaaten offenbar ab. Laut Tagesschau.de sehe man die US-amerikanische Praxis sogenannter exterritorialer Sanktionen „sehr, sehr kritisch“, Deutschland werde diese Grundposition sowohl bei der EU als auch den G7 vertreten. Ein Regierungsvertreter wird mit den Worten zitiert: „Da finden wir aber auch viel Zustimmung.“

Derweil wollen die USA beim G7-Gipfel angeblich zumindest einen abgespeckten Ansatz durchsetzen, der sich dann auf die für russisches Militär sensibelste Bereiche bezieht. Wie das genau aussehen könnte, darüber sei man sich in Washington noch nicht einig, führt der Bericht aus. (PF)

