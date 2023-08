USA verbieten Einfuhren von zwei weiteren chinesischen Unternehmen

Teilen

Katherine Tai © Yoshio Tsunoda/Imago

Die USA haben weitere chinesische Firmen auf eine schwarze Liste gesetzt.

Washington, D.C. in den USA - Ihnen wird nach Angaben der US-Regierung vorgeworfen, zur Unterdrückung von Minderheiten wie der Uiguren beizutragen und Zwangsarbeit zu unterstützen. Die Maßnahme demonstriere das „unerschütterliche“ Vorgehen der USA, Waren aus Zwangsarbeit vom eigenen Markt fernzuhalten, erklärte am Dienstag die Handelsbeauftragte der USA, Katherine Tai.

China wird seit Jahren vorgeworfen, in der nordwestlichen Provinz Xinjiang die Uiguren und andere muslimische Minderheiten systematisch zu unterdrücken. Mehr als eine Million Menschen werden laut Menschenrechtsorganisationen in der Region in Lagern interniert. Peking werden unter anderem Zwangssterilisierungen und Zwangsarbeit vorgehalten.



In den USA ist bereits seit vergangenem Jahr der Uyghur Forced Labor Prevention Act (UFLPA) in Kraft, der die Einfuhr aller Güter aus Xinjiang verbietet. Eine Ausnahme gibt es für Unternehmen, die nachweisen können, dass die eigenen Produkte ohne Zwangsarbeit entstanden sind.



Bei den beiden neuen Unternehmen auf der schwarzen Liste handelt es sich um den Batteriehersteller Camel Group und die Chenguang Biotech Group. Bereits im Juni dieses Jahres setzte die US-Regierung den Druckerhersteller Ninestar Corporation und das Chemieunternehmen Zhongtai Chemical auf die Liste.



Zudem untersuchen die USA derzeit mehrere Investitionen in chinesische Unternehmen. Demnach könnten die Vermögensverwalter Blackrock und MSCI Anlagen in dutzende chinesische Firmen ermöglicht haben, die auf schwarzen Listen stehen, erklärte ein Sonderausschuss des Repräsentantenhauses. Der Ausschuss forderte die Unternehmen in zwei Schreiben auf, sich zu den Vorwürfen zu äußern.



Blackrock gab an, mit dem Ausschuss zusammenzuarbeiten zu wollen. Für Investoren gebe es die Möglichkeit, China aus Investitionsplänen auszuklammern, fügte der größte Vermögensverwalter der Welt hinzu. Morgan Stanley Capital International (MSCI) erklärte, es analysiere lediglich die Aktienmärkte, die internationalen Anlegern zur Verfügung stehen. Das geschehe innerhalb der geltenden Rechtslage. Das Unternehmen empfehle oder erleichtere „keine Investitionen in bestimmte Länder“, erklärte MSCI. mb/ilo