USA: Wirtschaftswachstum im ersten Quartal deutlich zurückgegangen

Teilen

Weißes Haus © Lehtikuva/Heikki Saukkomaa/IMAGO

In den USA hat das Wirtschaftswachstum im ersten Quartal des Jahres stark nachgelassen.

Washington, D.C. in den USA - Das Bruttoinlandsprodukt der größten Volkswirtschaft der Welt legte zwischen Januar und März um 0,3 Prozent zu, wie das US-Handelsministerium am Donnerstag mitteilte. Das war ein deutlicher Rückgang im Vergleich zum letzten Quartal 2022, als die US-Wirtschaft um 0,6 Prozent gewachsen war.

Annualisiert, also auf das gesamte Jahr hochgerechnet, stieg das Bruttoinlandsprodukt im ersten Quartal des Jahres um 1,1 Prozent. Analysten hatten ein Wachstum von annualisiert zwei Prozent erwartet, nach einem Plus von 2,6 Prozent im Vorquartal. Während Investitionen zurückgingen, legten privater Konsum, Exporte und Staatsausgaben weiter zu, wie das Handelsministerium mitteilte.



In den USA ist es anders als beispielsweise in Deutschland üblich, Quartalszahlen zur Konjunktur annualisiert anzugeben. Dabei wird die wirtschaftliche Entwicklung in einem Quartal auf ein ganzes Jahr hochgerechnet.

Das sinkende Wirtschaftswachstum ist unter anderem eine Folge der Leitzinserhöhungen der US-Notenbank Fed im Kampf gegen die hohe Inflation. Die Währungshüter wollen die Wirtschaft etwas abkühlen, um den Anstieg der Verbraucherpreise zu bremsen. Außerdem hatten mehrere Bankenpleiten in den vergangenen Monaten für Turbulenzen gesorgt. Experten befürchten, dass die USA in diesem Jahr in eine leichte Rezession rutschen könnte. fs/hcy