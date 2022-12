USA wollen Gaslieferungen nach Großbritannien deutlich steigern

Teilen

Gasflamme (Symbolbild) © Freitag/Fotostand/IMAGO

Die USA wollen deutlich mehr Gas nach Großbritannien liefern.

Die Liefermengen aus Übersee sollen sich in den kommenden Jahren mehr als verdoppeln, „um die Versorgungssicherheit zu gewährleisten und die Preisvolatilität zu verringern“, erklärte die britische Regierung am Mittwoch. Dazu habe sich die Regierung in Washington im Rahmen einer Energiepartnerschaft bereiterklärt.



Im kommenden Jahr sollen demnach neun bis zehn Milliarden Kubikmeter Flüssiggas (LNG) aus den USA an britischen Terminals angelandet werden. So sollen insbesondere die Gasspeicher gefüllt werden, wie die Regierung ausführte.

Im Rahmen der neuen Partnerschaft wollen Washington und London „daran arbeiten, die weltweite Abhängigkeit von russischen Energieexporten zu verringern, die Energiemärkte zu stabilisieren und ihre Zusammenarbeit in den Bereichen Energieeffizienz, Kernenergie und erneuerbare Energien zu verstärken“, hieß es weiter. Eine US-britische Taskforce zu diesem Zweck soll am Donnerstag erstmals zusammenkommen. pe/hcy