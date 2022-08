Bayerische Wirtschaft fordert Aus für Gas-Umlage: „Widerspricht Gerechtigkeitsempfinden“

Von: Corinna Maier

Bertram Brossardt, Hauptgeschäftsführer des vbw, würde die Gas-Umlage ganz aufgeben (Archivbild). © Tobias Hase/dpa

Angesichts der hohen Energiepreise fordert Bertram Brossardt, Hauptgeschäftsführer der Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft, eine Gas- und Strompreisbremse. Von der Gas-Umlage hält er dagegen wenig.

München – Die Energiepreise steigen und steigen. Das trifft die privaten Verbraucher wie auch die Unternehmen. Die bayerische Wirtschaft fordert jetzt ein Maßnahmenpaket, das schnell – noch im September – umgesetzt werden soll. Bei vielen Betrieben gehe es um die Existenz. Über die Forderungen zur Gas-Umlage und Strompreisbremse sprachen wir mit dem Hauptgeschäftsführer der Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft (vbw), Bertram Brossardt.

vbw-Chef Brossardt: „Gas-Umlage aufgeben“

Die hohen Gas- und Strompreise belasten die Unternehmen. Welche Branchen leiden besonders?

Das sind natürlich die besonders energieintensiven Branchen wie die Papier- und die Chemieindustrie. Es leiden aber nicht nur die, sondern es leiden alle unter den hohen Preisen. Auch die privaten Verbraucher, ich würde da gar keine Trennung vornehmen. Man muss sich die Dimension vorstellen: Vor der Krise kostet die Kilowattstunde Gas sechs bis zehn Cent, heute sind es 30 Cent. Das trifft nicht nur die Industrie, das trifft auch den Metzgereibetrieb, für den solche Preissteigerungen tödlich sein können. Viele Unternehmen stehen zudem von mehreren Seiten unter Druck: explodierende Energiepreise, teure Komponenten, höhere Lohnkosten. Das kann für viele existenzbedrohlich werden.

Wie können Betriebe entlastet werden?

Wir brauchen jetzt eine Gas- und Strompreisbremse, die aus mehreren Komponenten besteht.

Welche sind das?

Es beginnt ganz banal mit dem Energiesparen. Jede Kilowattstunde, die nicht verbraucht wird, vermindert die Knappheit und dämpft damit den Preisanstieg.

Gibt es so viel Einsparpotenziale?

Die gibt es schon. Das geht bei den Arbeitsprozessen los und endet bei der Beleuchtung in den Büros. Momentan wird das Energiesparen des einzelnen Betriebs aber dadurch geschwächt, dass jeder weiß, die nächste Stufe des Notfallplans kommt. Dann muss noch mehr gespart werden. Firmen, die schon jetzt sparen, was nur geht, sind dann unter Umständen die Dummen. Deshalb unsere Forderung: Man darf den Energieverbrauch nicht mit dem Vormonat vergleichen, sondern nur mit dem Vorjahresmonat. Viele Unternehmen könnten auch relativ problemlos von Gas auf Öl umsteigen. Doch auch ein solcher Fuel Switch wird ihnen unnötig erschwert.

Inwiefern?

Die emissionsrechtlichen Genehmigungsverfahren für einen Wechsel sind aufwendig und zeitintensiv. Die Dinge müssen in so einer Krisenlage einfach schneller gehen. Kleine Anlagen könnte man auch ganz von solchen Verfahren ausnehmen.

Wie soll man aus Ihrer Sicht mit den noch laufenden Atomkraftwerken verfahren?

Sie müssen auf jeden Fall bis 2023 am Netz bleiben. Ich bin nicht dafür, neue Kernkraftwerke zu bauen. Aber die bestehenden brauchen wir, bis die akute Energiekrise vorbei ist. Außerdem müssen Kohle- und Ölkraftwerke, die in Reserve gehalten werden, schnell wieder ans Netz. Auch das läuft leider schleppend. Dabei drängt die Zeit.

Um einen Kollaps von Energiekonzernen zu verhindern, wurde die umstrittene Gas-Umlage eingeführt – die jetzt reformiert werden soll. Was würden Sie ändern?

Ich würde die Gas-Umlage ganz aufgeben. Es widerspricht dem allgemeinen Gerechtigkeitsempfinden, wenn nun alle Gaskunden, auch die kleinen, mit einer Umlage von 2,4 Cent je Kilowattstunde auch hochprofitablen Gasimporteuren helfen sollen. Dabei haben wir doch noch aus der Corona-Zeit ein brauchbareres Instrument. Wir fordern eine kreditfinanzierte Lösung.

Wie genau soll die aussehen?

Ganz ähnlich wie die staatlich abgesicherten Darlehen für Unternehmen, die von der Pandemie existenziell bedroht waren. Also: Ein Unternehmen muss darlegen, wie es durch die Krise infolge des Ukraine-Krieges betroffen ist und dass es die eingetretenen Verluste nicht selbst tragen kann und insolvenzgefährdet ist. Dann kann die Firma ein staatlich garantiertes Darlehen, etwa über die KfW, bekommen, das zurückgezahlt werden muss, wenn die Finanzlage der Firma sich wieder gebessert hat. So kann der Steuerzahler sein Geld zurückbekommen. Und auf der anderen Seite wären die steuerfinanzierten Entlastungspakete nicht so teuer.

Sollte der Staat an die Unternehmen Bedingungen stellen, wie etwa, keine Dividendenzahlung?

Keine Dividenden- und Bonuszahlungen, diese Frage kann man bei hochprofitablen Unternehmen stellen. Das ist nicht anders als damals bei KfW-Krediten. Schließlich haben wir eine Notlage.

Vorschläge sind auch in Sachen Strompreis gefragt. Die reichen momentan vom Preisdeckel bis zu einer Reform des Strommarktes. Was halten Sie für richtig?

Zuallererst müssen die staatlich veranlassten Komponenten des Strompreises zurückgefahren werden. Die Stromsteuer, die derzeit 2,05 Cent je Kilowattstunde kostet, muss auf den in Europa zulässigen Mindestsatz von 0,1 Cent gesenkt werden. Das würde schon erheblich helfen.

Der Strompreis steigt auch, weil er an den Gaspreis gekoppelt ist.

In normalen Zeiten bin ich ein großer Freund des marktwirtschaftlichen Preisfindungssystems Merit-Order. Es bewirkt, dass die preisgünstigsten Kraftwerke laufen. Aber: Derzeit läuft das System aus dem Ruder, weil wir keine normalen Zeiten haben. Deshalb muss der Staat an dieser Stelle eingreifen und das Gas aus dem Preisfindungssystem herausnehmen.

Wie soll das praktisch gehen?

In der Praxis wird man natürlich nicht ganz auf den Einsatz von Gas verzichten können. Aber für eine Übergangszeit kann man die Grenzkosten von Gaskraftwerken nicht mehr bei der Preisfindung berücksichtigen. Man rutscht eine Stufe tiefer, den Preis gibt dann die zweitteuerste Erzeugungsvariante vor, zum Beispiel Kohle oder Öl. Für diese Übergangszeit muss der Staat für Gaskraftwerke die anfallenden Mehrkosten bezahlen, damit diese in Bereitschaft gehalten werden, ähnlich wie das Spanien bereits macht. #

Haben Sie weitere Punkte in Ihrem Katalog?

Generell geht es uns als Wirtschaftsverband darum, die Probleme an der Ursache anzugehen und nicht auf staatliche Verteilungsmechanismen zu setzen. Einen Beitrag dazu kann zum Beispiel auch das geplante Gas-Auktionsmodell leisten. Wenn es denn endlich in Kraft gesetzt würde. Dieses Modell, bei dem industrielle Großverbraucher eingesparte Gasmengen weiterverkaufen können, hat den Vorzug eines marktwirtschaftlichen Modells, das aber noch in der Abstimmung ist. Daran krankt vieles – aber wir haben aktuell nicht die Zeit, solange auf Maßnahmen zu warten. Das alles muss noch im September geschehen.

Auf welche Technologien sollte Bayern für seine Energiezukunft setzen?

Wir müssen die Wasserkraft ausbauen und die Energiegewinnung aus Biomasse. Natürlich brauchen wir auch Sonnenenergie und Windkraft, bei Letzterem sind die von der Staatsregierung genannten 1000 neuen Anlagen tatsächlich notwendig und realistisch.

Im Windschatten der Energiedebatte beschäftigt das Thema Corona weiterhin die Betriebe. Nun soll es wieder Testpflichten und die Pflicht geben, Homeoffice anzubieten. Wie wird das aufgenommen?

In vielen Betrieben löst das Wut aus. Denn die Testpflicht wird ja nicht nur wieder eingeführt, sondern auch von einer auf zwei verpflichtende Testungen pro Woche ausgeweitet. Und das in einer Zeit, wo es nirgendwo sonst in der Öffentlichkeit irgendwelche Testpflichten gibt. Die Leute dürfen ohne Auflagen in Konzerte und auf Volksfeste gehen, aber in den Betrieben sollen sie dann getestet werden. Gleiches gilt fürs Homeoffice. Da soll man es doch bitte den Betrieben selbst überlassen, welche Möglichkeiten es dafür jeweils gibt.