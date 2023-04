VDV erwartet rasche Preiserhöhung bei 49-Euro-Ticket

49-Euro-Ticket © IMAGO/Firn

Das 49-Euro-Ticket könnte schon bald teurer werden.

München in Deutschland - „Ich gehe davon aus, dass wir den Preis erhöhen müssen“, sagte der Präsident des Verbands Deutscher Verkehrsunternehmen (VDV), Ingo Wortmann, am Dienstag der Nachrichtenagentur AFP. „Inflationsbedingt, Personale werden teurer, Material wird teurer“, führte er aus.

Das bundesweit im Regional- und Nahverkehr gültige Ticket startet am 1. Mai. Die Bundesregierung hatte betont, dass das Angebot von 49 Euro pro Monat lediglich ein „Einführungspreis“ sei. Auch deshalb ist in der offiziellen Kommunikation stets die Rede vom Deutschlandticket, nicht vom 49-Euro-Ticket.



Insbesondere die Bundesländer, welche die Kosten für das Ticket zur Hälfte tragen, hatten im Gesetzgebungsverfahren darauf gedrungen, den Preis künftig maßgeblich in Abhängigkeit von der Nachfrage zu gestalten: Sollten weniger Menschen als geplant sich für das Ticket entscheiden, sollten die Einnahmelücken über Preiserhöhungen ausgeglichen werden.



Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) wollte sich dazu nicht äußern. Es gebe keinen „schlagartigen“ Ansturm auf das Deutschlandticket, „sondern das wird ein kontinuierlicher Anstieg sein“, sagte er. „Und deswegen müssen wir noch etwas Geduld haben, um solche Fragen beantworten zu können.“ Es zeichne sich aber bereits ab, dass das Deutschlandticket ein Erfolg sei.

VDV-Chef Wortmann nahm die Politik mit Blick auf künftige Preiserhöhungen in die Pflicht. Es liege an der öffentlichen Hand, dafür zu sorgen, dass die absehbare Preiserhöhung „nicht allzu stark ausfällt, um die Kundinnen und Kunden nicht von Anfang an zu überfordern“. pe/hcy

Wissing schlägt Verkauf von 49-Euro-Ticket begleitend zum Autokauf vor

Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) hat sich dafür ausgesprochen, das 49-Euro-Ticket künftig beim Autokauf begleitend zu vertreiben. „Ich würde mir wünschen, dass wir, auch wenn ein Auto in Deutschland verkauft wird, quasi ganz selbstverständlich auch das Deutschlandticket zumindest mit dabei haben“, sagte Wissing am Dienstag in Berlin. Verkäufer und Hersteller von Autos könnten das Ticket „gleich mit integrieren für eine gewisse Zeit“.



Dann könne der Kunde selbst entscheiden, er sei aber eingeladen „intermodal“ unterwegs zu sein, sagte Wissing weiter. „Ich glaube, das ist die Zukunft.“ Das 49-Euro-Ticket startet in der kommenden Woche. Es ist bundesweit im Nah- und Regionalverkehr gültig. pe/hcy