„Verantwortungslos“: IG BAU kritisiert gekürzten Investitionsetat von Vonovia

Immobilienkonzern Vonovia © IMAGO / Horst Galuschka

Die IG BAU hat Kritik an den deutlich gekürzten Investitionen des Immobilienkonzerns Vonovia laut werden lassen.

Frankfurt am Main in Deutschland - Die IG BAU hat den deutlich gekürzten Investitionsetat des Immobilienkonzerns Vonovia kritisiert. „Wenn der Platzhirsch unter den Wohnungskonzernen jetzt beim Neubau und bei den Modernisierungen profitorientiert auf die Bremse tritt, dann ist das verantwortungslos“, erklärte am Freitag Carsten Burckhardt, Mitglied im Vorstand der Gewerkschaft. Vonovia hatte zuvor mitgeteilt, im kommenden Jahr rund 40 Prozent weniger in Bestand und Neubau zu investieren als in diesem Jahr.

Demnach sollen 500 Millionen Euro in die Modernisierung bestehender Wohnungen fließen und 350 Millionen in den Neubau. Das Investitionsvolumen von Vonovia war in den vergangenen Jahren stets gestiegen. Im laufenden Jahr wird es nach Konzernangaben voraussichtlich bei 1,35 Milliarden Euro liegen.



Vonovia verwies vor allem auf die hohen Preisen und Zinsen. Diese ließen „viele Modernisierungs- und Neubauprojekte zu vertretbaren Konditionen aktuell nicht zu“, erklärte der Konzern in seinem Quartalsbericht. Deshalb wolle Vonovia sich „zum Wohle der Gesellschaft“ auf die Maßnahmen „mit besonders positivem Effekt auf die Warmmiete konzentrieren“.



„Die Menschen brauchen dringend mehr bezahlbare Wohnungen und vor allem auch Sozialwohnungen“, erklärte hingegen Burckhardt von der IG BAU und verwies unter anderem auf die hohen Flüchtlingszahlen. „Es wird höchste Zeit, dass der Bund bei Vonovia einsteigt“. Der Staat müsse Einfluss auf die langfristige Strategie des größten Immobilienkonzerns des Landes haben, „also auch auf den Neubau, die Modernisierungen und die Mietpreisentwicklung“. pe/ilo