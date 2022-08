Verbände fordern weiterhin individuelle sprachliche Förderung in Kitas

Teilen

Kita (Symbolbild) © Daniela Stärk / IMAGO

Mehrere Trägerverbände dringen darauf, dass die Bundesregierung das Programm „Sprach-Kita“ weiterhin finanziert.

Freiburg i. Brsg in Deutschland - "Viele Kinder lernen zu Hause nicht ausreichend Deutsch. Für sie ist eine individuelle sprachliche Förderung der Schlüssel zur Entwicklung", erklärte Caritas-Präsidentin Eva Welskop-Deffaa am Mittwoch. Das Programm "Sprach-Kita" habe auf diese besondere Herausforderung "mit gezielter Förderung reagiert".

In einer gemeinsamen Pressemitteilung bezeichneten die Caritas und der Verband Katholischer Tageseinrichtungen für Kinder das geplante Auslaufen des Programms zum Jahresende als "katastrophales Signal für Kitas, Personal, Kinder und Eltern". Die Regierung wolle "ein erfolgreiches Programm streichen, das erwiesenermaßen für viele Familien und Kinder eine große Hilfe ist", erklärte Welskop-Deffaa.

Das Ende des Programms wäre "ein fatales Zeichen für die Kindertagesbetreuung", erklärte auch die Vorstandsvorsitzende des Awo-Bundesverbandes, Brigitte Döcker. "Die frühkindliche Bildung muss gefördert werden, damit Chancengerechtigkeit nicht nur ein leeres Versprechen auf dem Papier bleibt."



Ohne die weitere Förderung durch Bundesmittel würden aufgebaute Strukturen wegfallen, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter würden das Arbeitsfeld verlassen, die Beteiligung mit Eltern werde reduziert und Hunderttausende Kinder würden in ihrer Sprachentwicklung nicht mehr so gefördert werden können, wie es durch das Bundesprogramm möglich war, warnte die Awo. "Dabei läuft das System Kindertagesbetreuung derzeit sowieso am Limit, die Belastungen durch die Pandemie wirken immer noch nach und die Personalsituation ist schwierig."



Den Angaben der Verbände zufolge wurden im Laufe der Zeit rund in rund 7000 Kitas mit dem Bundesprogramm zusätzliche unterstützende Sprachfachkräfte finanziert. Das Programm war 2016 gestartet worden. cne/pw