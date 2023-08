Verband warnt: 2600 Gastro-Betriebe in Bayern müssten bei Erhöhung der Mehrwertsteuer schließen

Von: Amy Walker

Ab 2024 soll die Mehrwertsteuer in der Gastronomie wieder von sieben auf 19 Prozent steigen. Die Dehoga Bayern warnt, dass das „tausende Existenzen“ vernichten könnte.

München – Der Deutsche Hotel- und Gasstättenverband (Dehoga) hat erneut vor einer Erhöhung der Mehrwertsteuer von 7 auf 19 Prozent gewarnt. „Die sieben Prozent Mehrwertsteuer auf Speisen müssen bleiben, um massive Betriebsschließungen, steigende Preise, sinkende Umsätze und einen Verlust an Arbeitsplätzen und Lebensqualität, gerade auch in den ländlichen Regionen Bayerns, zu verhindern“, sagte der Chef der Dehoga Bayern, Thomas Geppert, einer Mitteilung zufolge.

So habe der Verband im Juli eine Umfrage gestartet, bei denen 9600 Betriebe in ganz Deutschland gefragt wurden, welche Konsequenzen sie durch die Steuererhöhung befürchten würden. So sagten 46,3 Prozent der Befragten, dass sie diese noch nicht absehen konnten. 7,2 Prozent sehen die Weiterführung ihres Betriebs durch die Erhöhung in Gefahr.

Die Steuererhöhung würden die Betriebe an ihre Kunden weitergeben müssen. 96 Prozent der Befragten sagten demnach, dass sie ihre Preise im Januar 2024 um 15 Prozent anheben müssten. In Bayern befürchtet eine Mehrheit der Betriebe, dass ihnen dadurch die Kunden ausbleiben könnten.

Regierung hat noch keine Entscheidung getroffen

Tatsächlich steht die Gastronomie vor großen Herausforderungen, vor allem die Pandemie hängt den Betrieben noch nach. Noch immer liegen die Umsätze deutlich unter denen in Vorkrisenzeiten: Anfang des Jahres 2023 verzeichneten die Betriebe 16 Prozent weniger Umsatz als noch Anfang 2019. Das geht aus Daten des Statistischen Bundesamtes hervor. Noch dazu kommt der akute Fachkräftemangel, Forderungen nach höheren Löhnen und die noch immer sehr hohe Inflation, vor allem bei Lebensmitteln.

Um die Krise infolge der Corona-Pandemie abzufedern, hatte die Bundesregierung eine Absenkung der Mehrwertsteuer in der Gastronomie auf 7 Prozent beschlossen. Die Krisenregelung soll Ende 2023 auslaufen. Ob sie nochmal verlängert wird, darüber hat die Regierung noch keine Angaben gemacht.

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat sich aber schon im Wahlkampf 2021 für eine dauerhafte Senkung der Umsatzsteuer ausgesprochen. Und in einem Interview mit dem Fachmagazin „Gastgeber Bayern“ sagte Finanzminister Christian Lindner (FDP) seine Unterstützung für die Entfristung von sieben Prozent Umsatzsteuer zu. Lediglich bei den Grünen war man bisher noch anderer Meinung – in Debatten verwiesen diese auf die angespannte Haushaltslage.

Gäste sitzen vor einem Café in der Sonne. © Felix Hörhager/dpa/Symbolbild

Dehoga: Corona hatte zu 6000 Betriebsschließungen geführt

Solange noch keine Entscheidung gefallen ist, kämpft die Dehoga weiter. „Eine Mehrwertsteuer-Erhöhung um zwölf Prozentpunkte würde nicht nur einen Preisschock für die Gäste bedeuten, sondern würde zu einem massiven Schaden für den ländlichen Raum und das Tourismusland Bayern sorgen“, sagt Thomas Geppert weiter. In Bayern habe die Corona-Krise zu mehr als 6000 Betriebsschließungen geführt, so der Verband. Ihren Berechnungen zufolge würde die Erhöhung der Mehrwertsteuer weitere 2400 Betriebe ins Aus zwingen.

Auch bei denen, die den Betrieb nicht schließen müssten, hätte die Steuererhöhung direkte Folgen, sagt der Verband. So Geppert: „Über 28 Prozent der Umfrageteilnehmer rechnet im Falle einer Steuererhöhung fest mit Entlassungen.“