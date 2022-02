Wichtige Änderung: So müssen Sie Ihren Auto-Verbandkasten ergänzen, sonst droht ein Bußgeld

Also muss ich erst mal gar nichts bis man das in der StVZO und der DIN Norm 13164 hinterlegt hat. Zusätzlich weiß man auch noch nicht, was man da genau hinterlegen soll. Es drohen also deswegen noch keine Strafen, wie hier im Artikel suggeriert. Und das es eine FFP2 Maske sein wird, darf bezweifelt werden, da bereits in der DIN 13157 und 13169 für Verbandkasten C und E eine Maske nach DIN 14683 auch gefordert wird. Nebenbei mit einer Übergangsfrist bis Ende April. Allgemein wird sowieso jeder Autofahrer mindestens eine Maske dabei haben, da er sie sowieso an jeder Tankstelle gezwungenermaßen benötigt.