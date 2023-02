Verbraucher erwarten weiterhin Anstieg der Inflation

Die EZB stemmt sich gegen die steigende Inflation. © Christoph Hardt /IMAGO

Laut einer EZB-Umfrage unterliegen die mittelfristigen Inflationserwartungen der Verbraucher erneut einem leichten Anstieg.

Frankfurt/Main - In der Eurozone sind die mittelfristigen Inflationserwartungen der Verbraucher einer EZB-Umfrage zufolge wieder leicht gestiegen. Die in drei Jahren erwartete europaweite Teuerung erhöhte sich von 2,9 auf 3 Prozent, wie die Europäische Zentralbank am Dienstag mitteilte. Damit wurde im Dezember der Rückgang vom Vormonat ausgeglichen. Die kurzfristigen Inflationserwartungen auf Sicht eines Jahres betrugen stabil 5 Prozent.

Die EZB strebt auf mittlere Sicht eine Teuerung von 2 Prozent an. Zuletzt hat sich die Inflation zwar abgeschwächt. Mit 8,5 Prozent liegt sie allerdings immer noch deutlich über dem Ziel. Die EZB mit Hauptsitz in Frankfurt begann Mitte vergangenen Jahres, sich mit Zinsanhebungen gegen die Geldentwertung zu stemmen. Mittlerweile wurden die Leitzinsen um insgesamt drei Prozentpunkte angehoben. Weitere Straffungen sind in Aussicht gestellt.

Die wirtschaftliche Entwicklung wurde von den Befragten erneut weniger trüb eingeschätzt. Auf Sicht eines Jahres gehen die europäischen Verbraucher von einem Rückgang der Wirtschaftsleistung um 1,5 Prozent aus, nach einem bisher veranschlagten Rückgang um 2 Prozent. Viele Experten erwarten dagegen nur eine kleinere Rezession im Winterhalbjahr. (dpa)