Verbraucher haben vergangenes Jahr 28 Liter Fruchtsaft und Fruchtnektar pro Kopf getrunken

Bonn in Deutschland - Verbraucherinnen und Verbraucher haben im vergangenen Jahr pro Kopf 28 Liter Fruchtsaft und Fruchtnektar getrunken. Damit sank die Menge zwar leicht, Deutschland hatte aber weltweit die Nase vorn, wie der Verband der deutschen Fruchtsaft-Industrie am Donnerstag mitteilte. In Schweden lag der Verbrauch bei 22,8 Litern, in Polen bei 21,9 Litern und in den USA bei 21,8 Litern.

Beim Fruchtsaft blieb der Konsum stabil bei 20,4 Litern, beim Fruchtnektar sank er von 8,1 Litern auf 7,6 Liter, wie der Verband weiter mitteilte. Grund dafür waren unter anderem Preiserhöhungen bei Kirsch- und Johannisbeernektar. Ihren Marktanteil ausbauen konnten bei Direktsäften vor allem die Apfelsäfte, wie der Verband weiter mitteilte.



Für die Betriebe erhöhe sich zunehmend das wirtschaftliche Risiko, warnte der Verband. Das liege an den Wetterextremen der vergangenen Jahre sowie den zuletzt teils exponentiell gestiegenen Kosten entlang der gesamten Wertschöpfungskette. Die Fruchtsaftherstellung, ein bedeutender Teil der deutschen Getränkeindustrie, erlebe „herausfordernde Zeiten“, resümierte der Verband. hcy/ilo