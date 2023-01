Verbraucherschützer: Deutlicher Anstieg der Energieberatungen 2022

Teilen

Verbraucherzentrale Bundesverband © Political-Moments/IMAGO

Bei den Verbraucherzentralen ist 2022 die Zahl der Energieberatungen stark gestiegen.

Berlin in Deutschland - Wie die Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland (RND) am Donnerstag unter Berufung auf Angaben des Verbraucherzentrale Bundesverbands (vzbv) berichteten, gab es 2022 knapp 280.000 Beratungen - das waren rund 100.000 mehr als im Vorjahr.

Am häufigsten suchten die Menschen in Bayern Rat, allein hier gab es 48.224 Beratungen, neben der Verbraucherzentrale Bayern fanden sie auch beim Verbraucherservice Bayern statt. Die Menschen in Baden-Württemberg nahmen 44.941 Energieberatungen wahr, die wenigsten gab es mit 4776 Beratungen in Mecklenburg-Vorpommern.



Die Energiekrise und damit verbundene hohe Kosten haben die Verbraucherinnen und Verbraucher seit dem Beginn des Ukraine-Kriegs im Februar vergangenen Jahres fest im Griff. Zeitweise waren Termine für eine Beratung bei den Verbraucherschützern knapp. hcy/ma