Verbraucherschutz-Chefin spricht sich für 29-Euro-Ticket ab September aus

Teilen

Neun-Euro-Ticket © IMAGO/Sascha Steinach

Ramona Pop, Vorsitzende des Verbraucherzentrale Bundesverbandes (vzbv), hat eine Nachfolgeregelung für das Neun-Euro-Ticket in Form eines 29-Euro-Tickets gefordert.

Berlin in Deutschland - "Wir fordern eine Fortführung mit einem 29-Euro-Ticket ab September", sagte Pop den Zeitungen der Funke Mediengruppe (Freitagsausgaben). Die Verkaufszahlen und volle Züge zeigten, dass die Menschen das Ticket wirklich nutzten. Eine Verlängerung des Tankrabatts sah Pop dagegen skeptisch.

"Ein großer Vorteil ist die Einfachheit, man muss nicht mehr die komplizierten Tarifstrukturen verschiedener Verkehrsverbünde verstehen, um das richtige Ticket zu kaufen", sagte die frühere Berliner Wirtschaftssenatorin zum Neun-Euro-Ticket. Mit einem günstigen Preis sei es für viele bezahlbar, klimaverträglich unterwegs zu sein.

"Wir müssen den Umstieg auf den Öffentlichen Nahverkehr fördern", sagte die frühere Grünen-Politikerin. "Wenn man den Umstieg ernst meint, muss man dafür Geld in die Hand nehmen." Allerdings müsse auch das Angebot ausgebaut werden, insbesondere im ländlichen Raum, forderte Pop. "Der Abbau von Bahnstrecken in den vergangenen Jahrzehnten war eine Fehlentscheidung."



Beim Tankrabatt auf Benzin und Diesel würden vor allem jene gefördert mit großen Autos, die viel verbrauchten. "Menschen mit geringem Einkommen können sich solche Spritschlucker gar nicht leisten. Das ist nicht das gerechteste Modell." Die Verbraucherzentralen sähen deshalb eine Verlängerung des Tankrabatts "skeptisch". mt/fs

Studie: Tankrabatt wurde weitgehend an Verbraucher weitergegeben



Der seit 1. Juni geltende Tankrabatt wurde einer Untersuchung zufolge entgegen ersten Befürchtungen im Wesentlichen an die Autofahrer weitergegeben. "Der Vergleich mit den Kraftstoffpreisen zwischen Frankreich und Deutschland vor und nach Einführung des Tankrabatts zeigt, dass dieser bisher im Wesentlichen an die Verbraucher weitergegeben worden ist", heißt es in dem noch unveröffentlichten Benzinpreisspiegel des RWI Leibniz-Instituts für Wirtschaftsforschung, der der Düsseldorfer "Rheinischen Post" vom Freitag vorliegt.



"Im Mai lagen die Dieselpreise in Deutschland im Mittel etwas mehr als 13 Cent je Liter höher als in Frankreich, nach Einführung des Tankrabatts in Deutschland drehte sich das Verhältnis um", heißt es in der Studie weiter. "Der Tankrabatt von rund 17 Cent je Liter Diesel ist zumindest zu sehr großen Teilen, wenn nicht gar gänzlich an die Verbraucher weitergegeben worden."



Ähnlich sehe es bei Super E 10 aus: "Lagen die E10-Preise in Deutschland im Mai zumeist noch über denen in Frankreich, fielen sie im Juni deutlich geringer aus als in Frankreich. Im Mittel lagen die E10-Preise im Juni um rund 28 Cent je Liter tiefer als in Frankreich." Das deute darauf hin, dass der Rabatt auch bei E10 weitgehend an die Verbraucher weitergegeben wurde.



RWI-Forscher Manuel Frondel zeigte sich trotzdem kritisch über den Tankrabatt. "Trotz der Weitergabe an die Autofahrer ist der Tankrabatt weder unter Verteilungs- noch unter ökologischen Aspekten sinnvoll. Denn mit dem Tankrabatt wird eher den Wohlhabenden geholfen als den armen Haushalten. Zudem ist der Tankrabatt ökologisch kontraproduktiv: Er hält nicht dazu an, weniger Benzin und Diesel zu verbrauchen." fs/