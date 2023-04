Habecks Heiz-Gesetz: Ministerium verspricht - Wärmepumpen rechnen sich

Von: Amy Walker

Teilen

Das neue Gebäudeenergiegesetz bedeutet für viele Eigentümer Investitionen in neue Heizungen. Im Gesetz steht aber auch ein großes Versprechen: Langfristig werden tausende Euro gespart.

Berlin – Das neue Gebäudeenergiegesetz verunsichert viele Immobilienbesitzer. Vor allem die Angst vor womöglich hohen Kosten, die mit der Sanierung und dem Heizungstausch einhergehen könnten, treibt viele Eigentümer um. Im Gesetzesentwurf von Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) werden aber auch die Ersparnisse, die Verbraucher langfristig durch den Tausch der Heizung erwarten können, vorgestellt. Je nach Sanierungszustand könnten dabei tausende Euro gespart werden.

Eigentümer bekommen das doppelte wieder zurück

Nun ist die Berechnung der Ersparnisse keine unpolitische Frage. Es ist nicht transparent, wie die Rahmenbedingungen vom Wirtschaftsministerium gesetzt wurden. Allerdings bestätigt der Energieexperte Thomas Zwingmann von der Verbraucherzentrale NRW, dass die Berechnungen im Entwurf nachvollziehbar seien. „Aus unserer Sicht sind sie zwar optimistisch, aber nicht unrealistisch“, sagte Zwingmann im Gespräch mit IPPEN.MEDIA Zwar könne man Faktoren wie die Energiepreisentwicklung der nächsten 20 Jahre kaum vorhersagen. Genau diese kann aber auch durch politische Entscheidungen, wie beispielsweise Subventionen, immer beeinflusst werden.

Klimaschutzminister Robert Habeck (Grüne) will den Ausbau Erneuerbarer Energien voranbringen. © Christian Ditsch/Imago//Sina Schuldt/picture alliance (Montage)

Im GEG wird außerdem davon ausgegangen, dass ab 2029 die Kosten für eine Wärmepumpe deutlich zurückgehen werden: um 30 Prozent. Andere Quellen sehen sogar eine Kostensenkung von 40 Prozent in den kommenden Jahren. Würde das so zutreffen, dann ist bei Einfamilienhäusern die Installation einer Luft-Wasser-Wärmepumpe die wirtschaftlichste Option, so das GEG. Je nach Sanierungszustand können Eigentümer damit rechnen, nach Installation der Wärmepumpe über die nächsten 18 Jahre zwischen 23.000 und 42.500 Euro an Betriebskosten einzusparen.

Gebäudeart Investitionskosten Wärmepumpe Einsparungen über 18 Jahre Saniertes Einfamilienhaus 20.720 Euro 42.426 Euro Bestehendes EFH 9.120 Euro 23.382 Euro Unsaniertes Mehrfamilienhaus 35.720 Euro 72.324 Euro Bestehendes MFH 25.920 Euro 46.386 Euro

Sollten sich diese Berechnungen bewahrheiten, dann sparen Eigentümer über 18 Jahre ungefähr das Doppelte dessen, was sie ursprünglich für die Wärmepumpe ausgegeben haben.

Was wenn die Wärmepumpe nicht günstiger wird?

Aber auch, wenn die Wärmepumpe nicht, wie das Ministerium erwartet, deutlich günstiger wird: Sie bleibt laut den Berechnungen im GEG immer noch die attraktivste Option. Die Einsparungen übertreffen auch bei teuer bleibenden Wärmepumpen die Investitionskosten:

Gebäudeart Investitionskosten Wärmepumpe Einsparungen über 18 Jahre Saniertes Einfamilienhaus 34.540 Euro 40.446 Euro Bestehendes EFH 17.640 Euro 22.122 Euro Unsaniertes Mehrfamilienhaus 59.000 Euro 69.444 Euro Bestehendes MFH 43.100 Euro 43.866 Euro

Für Mehrfamilienhäuser würde sich den Berechnungen zufolge aber auch eine Kombination aus Pellet-Kessel und Solarthermie wirtschaftlich lohnen. Diese sind auch für Mehrfamilienhäuser aktuell wesentlich günstiger: zwischen 33.000 und 40.000 Euro sollen sie demnach kosten.

Option Fernwärme wird nicht genannt

Also liegt die Heiz-Zukunft tatsächlich bei der Wärmpumpe? Energieexperte Thomas Zwingmann sagt, dass das in der Regel schon stimmt – betont aber, dass es darauf ankommt, ob sie auch richtig und fachgerecht installiert ist. Ist das der Fall, dann gibt es wenige andere Möglichkeiten, die an die Wärmepumpe rankommen.

Eine Ausnahme wäre noch die Fernwärme. „Fernwärme bietet viele Vorteile, wenn es sie gibt“, so Zwingmann. Und genau da ist das Problem: Das Fernwärmenetz ist schlecht ausgebaut und der Ausbau dauert sehr lange. Dazu kommt, dass die Kosten für Fernwärme vom Versorger festgelegt werden – den man nicht einfach wechseln kann. Für diejenigen, die ein Fernwärmenetz vor der Tür haben, könnte diese Option die wirtschaftlichere sein. In ihrer aktuellen Form ist sie aber schlicht nicht massentauglich, weshalb die Wärmepumpe so stark vorangetrieben wird.