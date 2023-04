Verbraucherstimmung: Siebten Monat in Folge verbessert

GfK-Konsumklima gewinnt an Fahrt

Die Verbraucherstimmung in Deutschland hat sich weiter verbessert.

Nürnberg in Deutschland - Konjunktur- und Einkommenserwartungen erholten sich im April spürbar, bei der Anschaffungsneigung gab es „moderate Zugewinne“, wie das Marktforschungsunternehmen GfK in Nürnberg am Mittwoch mitteilte. Wesentlicher Grund für die positive Entwicklung sind laut GfK die moderateren Energiepreise und staatliche Unterstützungsmaßnahmen.

Für Mai prognostizierte das Institut einen Wert von minus 25,7 Punkten für das Konsumklima, nach minus 29,3 Punkten im April. Das ist der siebte Anstieg in Folge, allerdings bleibt der Wert weiterhin unter dem Vorkrisenniveau.



Maßgeblicher Treiber des Konsumklimas sind die Einkommenserwartungen, sie stiegen im April um 13,6 Punkte auf minus 10,7 Punkte. Daher legte auch die Anschaffungsneigung um 3,9 Punkte auf minus 13,1 Zähler zu. Die Konjunkturstimmung stabilisierte sich deutlich im positiven Bereich und gewann 10,6 Zähler hinzu auf nun 14,3 Punkte.



Das Marktforschungsinstitut führt für seine repräsentativen Studien zum Konsumklima monatlich Interviews mit Verbraucherinnen und Verbrauchern zu ihrer Konjunkturerwartung, ihrer Einkommenserwartung und ihrer Anschaffungsneigung. Für die aktuelle Erhebung wurden vom 30. März bis 11. April rund 2000 Menschen befragt. hcy/bk