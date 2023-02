Verbraucherstimmung stark gestiegen

Menschen beim Einkaufen (Symbolbild) © Michael Gstettenbauer/IMAGO

Die Verbraucherstimmung ist stark gestiegen.

Berlin in Deutschland - Das vom Handelsverband Deutschland (HDE) ermittelte Konsumbarometer stieg im Februar den vierten Monat in Folge „und noch dazu so deutlich wie in keinem Monat zuvor“, wie der Verband am Montag erklärte. Trotz der „steilen Aufwärtsbewegung“ habe die Stimmung der Verbraucherinnen und Verbraucher aber noch nicht wieder das Niveau von vor dem russischen Angriff auf die Ukraine erreicht.

Der Umfrage des HDE zufolge planen die Verbraucher wieder mehr Anschaffungen. Sie seien zwar weiterhin verhaltener als im Vorjahresmonat, „doch die stetige Erholung der Konsumbereitschaft deutet auf einen möglichen Anstieg des privaten Konsums in den kommenden Monaten hin“. Das „Sicherheitsbedürfnis“ sei aber weiterhin ausgeprägt, auch die Sparneigung nehme zu.



Dass die Konsumenten davon ausgehen, sowohl mehr ausgeben als auch mehr sparen zu können, „ist auf ihren Optimismus bei Konjunktur und Einkommen zurückzuführen“, erklärte der HDE. Der Verband verwies auf verbesserte Konjunkturprognosen der Bundesregierung und gestiegene Einkommenserwartungen der Verbraucher. „Angesichts der inflationsbedingt sinkenden Reallöhne“ bleibe hier jedoch ein Fragezeichen.



Das Konsumbarometer des HDE bildet die erwartete Stimmung in den kommenden drei Monaten ab, nicht das aktuelle Verhalten. Befragt werden regelmäßig 1600 Menschen unter anderem zu den Faktoren Anschaffungsneigung, Sparneigung und finanzielle Situation. pe/ilo