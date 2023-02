„Kubanische Verhältnisse“: Söder und Aiwanger wettern gegen Verbrenner-Aus

Von: Patrick Freiwah

Das EU-Parlament verbietet ab 2035 den Verkauf von Neuwagen mit Verbrennermotor. Bayerns Staatsregierung wettert gegen „linksgrüne Ideologie“.

Straßburg/München - Das Aus für den Verbrennermotor schwebt schon lange über dem Industriestandort Deutschland. Durch die jüngste Entscheidung des Europaparlaments rückt das Ende der Ära von Benzin- und Dieselmotoren jedoch bedrohlich nahe. Den Ernst der Lage aus Sicht des hiesigen Standortes äußert sich nun durch massive Kritik vonseiten der bayerischen Staatsregierung.

Die CSU erwartet „kubanische Verhältnisse“ und erklärt, dass sich „die Autofahrer nicht alle in Elektroautos zwingen lassen werden“, so Christian Bernreither, Verkehrsminister im Freistaat. „Man wird erleben, dass die meisten von ihnen so lange wie möglich an gebrauchten Autos mit Verbrennungsmotoren festhalten. Ab 2035 werden die Autos auf unseren Straßen nach und nach aussehen wie auf Kuba.“

Verbrenner-Aus ab 2035: Söder warnt vor schwerwiegenden Folgen in Bayern

Der EU-Plan sieht vor, dass in den Staaten der Europäischen Union ab 2035 nur mehr neue Autos verkauft werden dürfen, die im laufenden Betrieb keine Treibstoffgase ausstoßen. Die Mitgliedsstaaten müssen dem Vorhaben noch stimmen - dies gilt allerdings als Formsache, wie die Deutsche Presse-Agentur schreibt. Das EU-Parlament hatte am Dienstag in Straßburg bereits anhand eines Votums „grünes Licht“ erteilt.

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder äußerte in einem Twitter-Posting seinen Unmut über das beschlossene Verbrenner-Aus und erwartet schwerwiegende Folgen für die Unternehmen in dem Bundesland, dessen Staatschef er ist: „Das generelle Verbrenner-Verbot der EU ab 2035 schadet dem Industriestandort Bayern und den Beschäftigten der Autobranche“, so der CSU-Politiker. Laut Söder sei „fossile Kraftstoffe zu reduzieren“ zwar richtig, er fordert jedoch auch die Unterstützung von E-Fuels und Wasserstoff, worauf eine hitzige Debatte um früher getätigte Aussagen des 56-Jährigen entbrennt:

Aus von Verbrennermotoren mit dem Ziel, das Auto endgültig abzuschaffen?

Partei-Generalsekretär Martin Huber blies zuvor in das gleiche Horn und erklärte, das „links-ideologische“ Verbrenner-Verbot schränke die Freiheit von Millionen EU-Bürgern ein. Einheitlich gibt sich bei diesem Thema der bayerische Koalitionspartner Freie Wähler. Bayerns Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger erklärte: „Das Verbrenner-Verbot ab 2035 hat in Wahrheit nicht das Ziel, den Verkehr zu dekarbonisieren.

Bayerns Ministerpräsident Markus Soeder und Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger bei einem gemeinsamen Termin im Sommer 2022 (Archivbild). © Frank Hoermann / SVEN SIMON / Imago

Ihm zufolge würde es den „Ideologen“ darum gehen, das Auto komplett abzuschaffen und jegliche individuelle Mobilität zu verhindern. „Anders ist es nicht zu erklären, dass sauberen Verbrennungsmotoren der Zukunft, die mit Biosprit oder Synfuels angetrieben werden, der Garaus gemacht werden soll und Wasserstoff in der Mobilität von den Grünen in der Bundesregierung blockiert wird“, führt Aiwanger aus. (PF mit Material der dpa)