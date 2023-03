Verbrenner-Aus: Scholz sieht Chancen für Einigung

Olaf Scholz © Political-Moments/IMAGO

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) sieht die Gespräche zu Verbrennern „auf gutem Weg“.

Berlin in Deutschland - Im Streit um die Zukunft von Autos mit Verbrennermotor sieht Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) Chancen für eine Einigung. Die Gespräche zwischen der Bundesregierung und der EU-Kommission seien „auf gutem Weg“, sagte Scholz am Donnerstag bei seinem Eintreffen zum EU-Gipfel in Brüssel. Zugleich machte der Kanzler deutlich, dass er den Ball im Brüsseler Feld sieht.

Es gebe „eine klare Verständigung in Europa“ zu den Verbrenner-Autos und einen „Konsens“, betonte er. Dazu gehöre, dass die Behörde von Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen eine Regelung vorschlage, „die sicherstellt, dass nach 2035 Fahrzeuge, die ausschließlich mit E-Fuels betrieben werden, weiter zugelassen werden können“, betonte der Kanzler.



„Es geht jetzt eigentlich nur noch ganz pragmatisch darum, den richtigen Weg zu finden, diese von der Kommission ja längst gegebene Zusage umzusetzen“, fügte Scholz hinzu. Mit Blick auf von der Leyen und ihre Kommission riet er: „Es ist immer richtig, sich an die eigenen Zusagen zu halten.“ Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) hatte Anfang März überraschend ein Veto gegen den fertig vorbereiteten EU-Beschluss eingelegt.



Mehrere EU-Länder machten Deutschland auf dem Gipfel deshalb schwere Vorwürfe: „Es ist verstörend, wenn eine Regierung nach anfänglicher Zustimmung plötzlich den Rückwärtsgang einlegt“, sagte der lettische Regierungschef Krisjanis Karins. „Das ist ein sehr schwieriges Zeichen für die Zukunft.“ Karins warnte vor Schäden für die komplizierte Architektur der Entscheidungsfindung in der EU, wenn das deutsche Beispiel Schule mache.



Der belgische Ministerpräsident Alexander De Croo kündigte an, er werde in dieser Frage Druck auf Scholz machen: „Die meisten Länder sagen, wir haben diese Hürde genommen und können den Kurs nicht einfach ändern“, betonte er mit Blick auf das vereinbarte Verbrenner-Aus.



Der luxemburgische Regierungschef Xavier Bettel warnte davor, den deutschen Forderungen zu großen Raum auf dem Gipfel einzuräumen: „Wir haben ja eine Agenda, und es ist kein Wunschkonzert, wenn wir nach Brüssel kommen“, unterstrich Bettel. Offiziell steht das Verbrenner-Aus nicht auf der Tagesordnung. lob/cp