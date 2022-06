Geplanter Verbrenner-Ausstieg: So reagiert BMW-Chef Oliver Zipse

Von: Thomas Schmidtutz

Oliver Zipse: Der BMW-Chef hält das geplante Verbrenner-Aus für einen Fehler (Archivfoto). © Imago/Sepp Spiegl

In der EU stehen Verbrenner ab 2035 vor dem Aus. BMW-Chef Oliver Zipse hält das für einen Fehler.

München - BMW-Chef Oliver Zipse hält ein Verbot neuer Autos mit Verbrennermotor in der EU ab 2035 für falsch. „In der heutigen Zeit alles auf eine Karte zu setzen, ist ein industriepolitischer Fehler“, sagte Zipse am Dienstag in München. Ob die notwenige Ladeinfrastruktur für E-Autos bis 2035 geschaffen werden könne, sei offen. Wie Europa den Zugang zu den entscheidenden Rohstoffen sicherstellen wolle, sei unklar. Hier drohten neue Abhängigkeiten.

BMW-Chef Zipse fordert Technologie-Offenheit

„Vielfalt und Innovationen - nicht aber Verbote - haben Deutschland als Industriestandort immer stark gemacht“, hatte Zipse im Vorfeld der Sitzung der EU-Umweltminister am Dienstag gesagt. Der Weg zur Klimaneutralität sei auch technologieoffen zu schaffen: Mit der Einbindung von Brennstoffzellen und E-Fuels im Verbrennungsmotor könne der CO2-Austoß gesenkt und Resilienz ohne neue Abhängigkeiten sichergestellt werden.

In der Europäischen Union sollen nach einem Beschluss der EU-Umweltminister ab 2035 nur noch klimaneutrale Neuwagen verkauft werden. Darauf haben sich die Minister in der Nacht zu Mittwoch geeinigt. Allerdings soll die EU-Kommission nun prüfen, ob mit künstlichem Ökosprit betriebene Verbrenner weiter auf den Straßen unterwegs sein dürfen. Dafür hatte sich vor allem die FDP eingesetzt. (dpa/utz)